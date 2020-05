Aktien-Musterdepot Da wir in dieser Woche keine Veränderungen in unserem Aktien-Musterdepot vorgenommen haben, berichten wir heute noch einmal über unser wikifolio "Smart Investor - Momentum". Hier können wir bekanntlich nicht nur täglich, sondern sekündlich handeln, was nun aber nicht bedeutet, dass wir es auch tun. Vielmehr verfolgen wir hier einen mittelfristigen Momentumsansatz. Da wir neben Gold- und Silberminen noch immer einen höheren Anteil an FAANG-Aktien im Portfolio halten - größte Einzelposition ...

Den vollständigen Artikel lesen ...