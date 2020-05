"Insbesondere bei Kraftstoffen erkennen wir eine leichte Zunahme der Nachfrage", sagte Vorstandschef Rainer Seele in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters. Das zweite Quartal werde das schwerste in diesem Geschäftsjahr. "Schließlich haben wir im April die volle Wucht des Lockdown gesehen und im großen Umfang auch noch im Mai". Vor allem das Upstream-Geschäft, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...