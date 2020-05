Die Wiener Börse hat auch am Mittwoch mit klaren Kursverlusten geschlossen. Der österreichische Leitindex ATX verlor weitere 1,62 Prozent auf 2.165,08 Einheiten. Der breiter gefasste ATX Prime fiel in ähnlichem Ausmaß um 1,54 Prozent auf 1.108,23 Zähler.Inmitten einer schwachen internationalen Börsenstimmung verbuchte der heimische Aktienmarkt bereits seinen 3. Verlusttag in Folge. International stiegen ...

