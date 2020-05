Die Schwäche beim DAX wird heute fortgesetzt und die untere Trendlinie gewinnt an Anziehungskraft. Charttechnisch bewegt sich der DAX weiter seitwärts. Der DAX scheiterte an der 11000 und konnte in der Gegenbewegung gerade mal das Gap vom Montag letzter Woche schliessen. Charts: DAX-Tageschart, DAX-Wochenchart, DOW-Wochenchart. Da es sich hier um einen Tageschart handelt, kann man in dieser Form, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...