24. ordentliche Generalversammlung vom 13. Mai 2020



- Generalversammlung genehmigt alle Anträge des Verwaltungsrates



- Ausschüttung von CHF 0.50 pro Namenaktie im Rahmen einer Kapitalherabsetzung mit Valuta 31. Juli 2020



Präsenz



Die 24. ordentliche Generalversammlung der nebag ag fand am 13. Mai 2020 wegen der Corona-Krise ohne die persönliche Anwesenheit von Aktionärinnen und Aktionäre am Sitz der Gesellschaft statt. Insgesamt haben sich 406 Aktionärinnen und Aktionäre mit 36.22% des Aktienkapitals vom unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen. Sie genehmigten alle Anträge des Verwaltungsrats.



Zustimmung zu den Anträgen des Verwaltungsrates



Die Aktionäre haben allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt. Die Generalversammlung beschloss insbesondere, für das Geschäftsjahr 2019 eine Ausschüttung im Rahmen einer Kapitalherabsetzung von CHF 0.50 pro Aktie vorzunehmen. Insgesamt wird im Rahmen einer Kapitalherabsetzung der Betrag von rund CHF 4.56 Mio. ausgeschüttet. Die Nennwertrückzahlung an die Aktionäre ist verrechnungssteuerfrei und wird mit Valuta 31. Juli 2020 ausbezahlt.



Das anlässlich der Generalversammlung 2019 genehmigte Aktienkapital wurde dem neuen Nennwert von CHF 1.50 je Namenaktie angepasst und beträgt neu maximal CHF 6'847'498.50.



Die bisherigen Verwaltungsräte Martin Wipfli, Markus Eberle, Walter Häusermann, Kuno Kennel und Urs Ledermann wurden für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt. Martin Wipfli wurde als Präsident des Verwaltungsrats bestätigt.



Der NAV wird täglich berechnet und kann unter www.nebag.ch aufgerufen werden.



Wichtige Termine



* Mittwoch, 29. Juli 2020: Die Aktie der nebag ag wird ex gehandelt.



* Freitag, 31. Juli 2020: Zahldatum



* Freitag, 21. August 2020: Veröffentlichung Zwischenbericht 2020



* Dienstag, 18. Mai 2021: Generalversammlung 2021



Zürich, 13. Mai 2020



Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:



nebag ag Markus Eberle, Vizepräsident des Verwaltungsrates c/o Baryon AG, General Guisan-Quai 36, CH-8002 Zürich Tel.: +41 (0)79 346 41 31 Fax: +41 (0)43 243 07 91 E-Mail: info@nebag.ch Internet www.nebag.ch



