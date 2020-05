Die in Martinsried bei München beheimatete MorphoSys (WKN: 663200) ist aus meiner Sicht, zusammen mit der Hamburger Evotec, das beste deutsche Biotechnologieunternehmen. Dies konnte man auch erst kürzlich mit erstklassigen Geschäftszahlen für das erste Quartal 2020 wieder untermauern. So vermeldete das Management um den neuen CEO Dr. Jean-Paul Kress einen Quartalsumsatz von 251,2 Millionen Euro (nach 13,5 Millionen Euro in Q1/2019) sowie einen Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 213,6 Millionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...