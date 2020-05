Neuer Zugang zur beliebten Cx-Serie lädt Bilder für Gebäude-, Fertigungs- und Versorgungsanwendungen direkt in die Cloud hoch

FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR) kündigte heute die kompakte Wärmebildkamera FLIR C5 mit der neuen integrierten Cloud-Konnektivität FLIR Ignite und WLAN-Funktionen für Fachkräfte in der Gebäudewartung, Fertigung und Versorgungsindustrie an. Die FLIR C5 ist als tragbare Wärmebildkamera für die Hosentasche konzipiert und bietet einfache Tools zur gemeinsamen Nutzung sowie reduzierte Diagnosezeiten für kommerzielle elektrische Tests, für den Maschinenbau, die Haus- und Gebäudeinspektion, die Energieüberwachung und für Bauunternehmer.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200513005781/de/

The FLIR C5 Compact Thermal Camera is the latest addition to the popular Cx-Series. It instantly uploads images to the cloud for building, manufacturing, and utility applications with new built-in FLIR Ignite cloud connectivity. (Photo: Business Wire)

Die C5 ist die erste Wärmebildkamera der FLIR Cx-Serie, die die Cloud-basierte Lösung FLIR Ignite bietet. Wenn eine WLAN-Verbindung besteht, können Fachkräfte Bilder und Videos direkt auf FLIR Ignite hochladen, speichern und sichern. Darüber hinaus können sie die Daten per E-Mail von jedem mobilen Gerät oder Desktop-Computer aus verwalten und gemeinsam nutzen. Da sich alle Bilder und Videos an einem Ort befinden, ist der Datenaustausch mit Teammitgliedern und die Erstellung von Berichten für Kunden einfach und bequem.

Mit dem Wärmebildsensor FLIR Lepton und der von FLIR patentierten MSX (Multi-Spectral Dynamic Imaging)-Technologie, mit der sichtbare Motivdetails in Wärmebilder eingebettet werden, um ein gestochen scharfes Bild zu erzeugen, können Prüfer versteckte Probleme sofort lokalisieren.

"Die FLIR C5 hilft Fachkräften bei der schnelleren und sichereren Fehlerbehebung, indem sie sie zur Problemursache führt, z. B. zu elektrischen Fehlern, heißen Sicherungen, Luftlecks, Sanitärproblemen und Feuchtigkeit", so Rickard Lindvall, General Manager, Lösungs-Geschäftsbereich bei FLIR. "Die kompakte C5 hat die ideale Größe für die Mitnahme in einer Hosentasche oder Werkzeugtasche und ermöglicht so schnellere Inspektionen."

Die FLIR C5 ist ab sofort weltweit für 699 (649 €) auf FLIR.com und über autorisierte FLIR-Händler erhältlich. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.flir.com/C5.

Über FLIR Systems, Inc.

FLIR Systems wurde 1978 gegründet und ist ein weltweit führendes Industrietechnologieunternehmen mit Fokus auf intelligente Sensorenlösungen für Verteidigungs-, Industrie- und Gewerbeanwendungen. Die Vision von FLIR Systems ist, als "sechster Sinn der Welt" zu dienen und Technologien zu entwickeln, die dazu beitragen, dass fundiertere Entscheidungen zum Schutz von Leben und Lebensumfeld getroffen werden können. Weitere Informationen finden Sie unter www.flir.com und folgen Sie @flir.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200513005781/de/

Contacts:

Eleana Stayer

Telefon: +44 7545 204375

E-Mail:eleana.stayer@flir.com

Anlegerbeziehungen:

Lasse Glassen

Addo Investor Relations

Telefon: 424 238 6249

E-Mail: lglassen@addoir.com