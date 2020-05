FRANKFURT (Dow Jones)--Leicht abwärts ging es im nachbörslichen Handel am Mittwoch. Im Blickpunkt stand die Teamviewer-Aktie, die bei Lang & Schwarz 7 Prozent tiefer getaxt wurde. Ein Händler verwies auf einen Bloomberg-Bericht, wonach Hauptaktionär Permira den Verkauf von 25 Millionen Aktien plane. Der Anteil würde sich damit auf 39 Prozent reduzieren. Die Aktie hatte im regulären Handel am Mittwoch bei 45,65 Euro ein Allzeithoch markiert. Die Umsätze seien sehr hoch gewesen, ergänzte der Teilnehmer.

Die Aktie der Deutschen Bank wurde 0,5 Prozent niedriger gestellt. Die Bankenaufsicht der US-Notenbank Federal Reserve kritisiert einem Medienbericht zufolge die Organisation der Deutschen Bank in den USA erneut scharf. Die US-Niederlassung des größten deutschen Geldinstituts erfülle nicht die Anforderungen einer "gut gemanagten" Bank, heißt es laut "Süddeutscher Zeitung" (Donnerstagsausgabe) in einem internen Prüfbericht der US-Aufseher. Weder die Deutsche Bank, noch die Fed in New York wollten den Sachverhalt gegenüber der "SZ" kommentieren. "Die Aktie ist aber lediglich mit dem Gesamtmarkt gefallen", sagte der Teilnehmer.

