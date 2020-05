FRANKFURT (Dow Jones)--Der Zahlungsdienstleister Wirecard hat Jörg Brand in den Vorstand berufen. Er soll dort den Bereich Risikomanagement verantworten, hieß es in einer Mitteilung des Unternehmens. Brand komme von der First Data GmbH, die aus einem Unternehmenszusammenschluss der First Data Deutschland GmbH, Telecash GmbH und First Data Europe, Germany Branch hervorgegangen sei. Dort habe er als Sprecher der Geschäftsführung die Bereiche Sales, Product Management, Account Management, Client Service und Operations geleitet.

Erst in der vergangenen Woche hatte Wirecard den Vorstand erweitert. Inmitten der Untersuchungen um mögliche Marktmanipulation holte sich das Unternehmen einen Compliance-Manager ins Haus. Ab dem 1. Juli soll James H. Freis das neu geschaffene Ressort "Integrity, Legal and Compliance" verantworten. Zudem stärkte der Aufsichtsrat CEO Markus Braun den Rücken. Braun werde sich im Zuge einer Neuregelung der Vorstandszuständigkeiten künftig auf die strategische Weiterentwicklung der Wirecard AG konzentrieren, hieß es weiter.

