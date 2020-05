Gold explodiert weiter!: Analysten sind begeistert! Aktie hat Vervielfachungspotenzial!

Anzeige / Werbung

Märkte volatil - Gold als Fels in der Brandung - Goldminen der Kicker im DepotDie Volatilität in den Standardmärkten bleibt weiterhin hoch, das konnten wir erst gestern wieder deutlich sehen. Nach ein paar freundlichen Handelstagen schlug das Pendel gestern bei DAX und Dow Jones schon fast schlagartig wieder in die andere Richtung. Der DAX beendete seinen Xetra-Handel mit einem Minus von 2,55 % und auch der Dow Jones gab zum Handelsschluss mehr als 2 % ab.In deutlich ruhigerem Fahrwasser befindet sich der Goldpreis! Nach einer kleinen, nicht einmal zwei Prozent Korrektur über mehrere Tage, notierte das Edelmetall wieder deutlicher über 1.700,- USD je Feinunze. Diese Marke erweist sich immer mehr als gute Unterstützung. Und das wundert uns nicht wirklich. Denn Gold wird derzeit als Geldanlage immer beliebter. Immer mehr Investoren erkennen das Edelmetall als sicheren Hafen in Krisenzeiten an, und entsprechend hoch ist die Investitionsbereitschaft.Denn das Edelmetall bietet einen guten Schutz vor Inflation, Währungsabwertung oder gar Währungsreformen. Da diese den Goldwert nicht mindern, kann Gold auch starke Inflation gut verkraften. Über die Investmentnachfrage und den Schmuckmarkt wird zudem permanent physischer Bedarf abgerufen. Aber das fast wichtigste ist: Im Gegensatz zu Papiergeld sind die weltweiten Goldreserven endlich!Auch viele Hedgefonds sind von der Wirtschaftskrise getroffen und suchen nun den sicheren Hafen Gold auf. Die größten Hedgefonds der Welt würden ihre Wetten auf Gold erhöhen, war jüngst in der "Financial Times" zu lesen. Als Grund dafür wurden die massiven Reaktionen der Notenbanken weltweit angeführt, die zu einer starken Entwertung der wichtigsten Währungen führen würden.Die Fondsmanager gehen laut dem Artikel der "FT" davon aus, dass die Lockerungen der Geldpolitik und die teils direkte Finanzierung von Staatsausgaben die Leitwährungen abwerten werden, wovon Gold als "sicherer Hafen" profitieren werde.Goldminen-Aktien sind die größten Profiteure des neuen Gold-BullenmarktesAlso tun wir es den Profis doch gleich. Neben Gold gibt es natürlich noch deutlich interessantere Investmentmöglichkeiten wie zum Beispiel die Goldminenaktien - der wahre Hebel auf einen steigenden Goldpreis!Auf dem größten Goldschatz weltweit sitzt bekannterweise GoldMining (ISIN: CA38149E1016, WKN: A2DHZ0, Symbol: GOLD). Das Unternehmen zeichnet nicht nur die weltgrößte Ressource in einer einzigen Firma aus, sondern auch durch das sehr professionelle Management und die jüngsten Unternehmensfortschritte.Am 05. Mai 2020 legte der kanadische eine erste Ressourcenschätzung für sein Goldprojekt "Yarumalito' in Kolumbien vor. Diese verzeichnete auf Anhieb eine "abgeleitete' Ressource von insgesamt 1,24 Millionen Unzen Gold!!Jetzt kommt der Hammer! Broker erhöhen nochmals ihre Kursziele!Dieses Projekt kaufte GoldMining erst im 4. Quartal 2019 zum Schnäppchenpreis von nur 1,2 Mio. USD. Kostengünstiger kann man doch wirklich kein Ressourcenwachstum generieren!! Diese Meinung vertreten nicht nur wir, sondern auch die Analysten von Roth Capital Partners und H.C. Wainwright & Co., die deshalb auch gleich ihre Kaufempfehlungen bekräftigt und ihre Kursziele erhöht haben. Roth Capital erhöhte sein Kursziel für die GoldMining-Aktie gleich Mal um rund 17 %, von 4,50 CAD pro Aktie auf 5,25 CAD.Die noch junge Erstressource vom "Yarumalito'-Projekt umfasst 66,3 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,58 g/t Gold und 0,09 % Kupfer in der "abgeleiteten' Kategorie, aus der sich insgesamt 1,24 Millionen Unzen Gold und 129,3 Millionen Pfund Kupfer auslösen lassen.Basierend auf einem Kaufpreis von 1,2 Mio. USD hat GoldMining (ISIN: CA38149E1016, WKN: A2DHZ0, Symbol: GOLD) für dieses Projekt also gerade einmal 1,- USD pro Unze Gold im Boden bezahlt!!! Aber wie bereits erwähnt, hierbei handelt es sich um eine Erstressource, die durch weitere Explorationsarbeiten noch stark vergrößert und in die höherwertigeren Kategorien überführt werden kann.Eine wachsende Ressourcenbasis inmitten steigender Goldpreise ist genau das, was Investoren sehen wollen! Mit den durch minimalistischste Mittel zusätzlich geschaffenen Ressourcen von 1,2 Millionen Unzen Gold in den Büchern beläuft sich GoldMinings gesamte Ressourcenbasis auf mittlerweile sage und schreibe 24,2 Millionen Unzen Gold.Der Großteil dieser riesigen Ressourcenbasis wurde während der achtjährigen Edelmetallpreis-Baisse zu Schnäppchenpreisen zusammengekauft. Während die großen Bergbauunternehmen ihre Explorationsbudgets massiv kürzten, um ihre Kosten in den Griff zu bekommen. Das führte logischerweise auf der anderen Seite zu einem starken Rückgang der Reserven in der gesamten Branche. In dieser Zeit, wo die Branche quasi am Boden lag, griffen weitsichtige Unternehmer wie Amir Adnani mit seiner finanziell gut aufgestellten Firma beherzt zu.Roth Capital Partners steht auf der Käuferseite!Die Analysten von Roth Capital Partners halten die Aktiva des Unternehmens, vor allem die in Kolumbien, bei weiter steigenden Goldpreisen für sehr attraktive Akquisitionsziele für größere Bergbauunternehmen!Unter Anwendung ihrer "Sum-of-the-parts'-Analyse mit einer 10-prozentigen "NAV'-Analyse für das weit fortgeschrittene "São Jorge'-Projekt und des "in-situ'-Wertes für den Rest der Ressourcenbasis des Unternehmens berechnet Roth Capital Partners unter zusätzlicher Einbeziehung der Erstressource von "Yarumalito' sein Kursziel, welches man nun sogar von 4,50 CAD pro Aktie auf 5,25 CAD angehoben hat. Zudem sehen die Experten GoldMining (ISIN: CA38149E1016, WKN: A2DHZ0, Symbol: GOLD) finanziell weiterhin gut aufgestellt, um die erklärten Ziele für 2020 zu erreichen! Damit biete GoldMining den Anlegern eine starke Hebelwirkung auf weiter steigende Goldpreise.Auch H.C. Wainwright & Co. rät zum Kauf!Auch die Analysten von H.C. Wainwright & Co. bewerten GoldMinings dritte Akquisition im mittleren "Cauca'-Gürtel, etwa 40 km südlich seines "La-Mina'-Projektes, als durchweg positiv!Zusätzlich zu der sofortigen hervorragenden Ressource mit einem durchschnittlichen Goldäquivalent-Gehalt (AuEq) von 0,70 g/t für 1,5 Mio. Unzen AuEq verweisen die H.C. Wainwright-Analysten darauf, dass die Ressource bisher aus nur 50 historischen Diamantbohrlöchern über insgesamt 16.635 Bohrmeter definiert wurde.TOP Infrastruktur!Ein weiteres absolutes Plus sehen die Experten in der nahegelegenen Infrastruktur innerhalb des goldreichen Gürtels, der schon viele Goldvorkommen im fortgeschrittenen Stadium beherbergt und die sich z.B., im Besitz von B2Gold, Anglogold Ashanti oder Zijin Mining befinden.Zudem liegt das "Yarumalito'-Projekt nur etwa 75 Kilometer südwestlich von Medellin in Zentralkolumbien und ist über gepflasterte Straßen gut zugänglich. In unmittelbarer Nähe befinden sich Hochspannungsleitungen, Wasseranschlüsse und Arbeitskräfte.Bohrungen schaffen weiteren Mehrwert!Um kurzfristig Mehrwert für das Unternehmen und seine Aktionäre zu generieren, sollen Abgrenzungsbohrungen an den hochgradigen epithermalen Adern sowie Erweiterungsbohrungen durchgeführt werden. Das sollte, und da schließen wir uns den Analysten von H.C. Wainwright an, relativ zügig machbar sein, da die Gold-Kupfer-Porphyr-Mineralisierung entlang des Streichens und in der Tiefe weiterhin offen ist.Einen besonderen Vorgeschmack auf das, was kommen könnte, gibt ein historisches Bohrloch, das gleich mehrere hochgradige, edelmetallreiche epithermale Adern mit Grundmetallsignaturen durchschnitt und 33,75 g/t Gold über 1,85 m durchteufte.Von GoldMining (ISIN: CA38149E1016, WKN: A2DHZ0, Symbol: GOLD) wurde bereits eine unabhängige qualifizierte Person mit der Erstellung eines technischen Berichtes über das Projekt beauftragt, der auch die historischen Bohrungen verifizieren und mehr Klarheit über das wirtschaftliche Potenzial des Standortes geben soll.Diese durchweg fehlerfreie Unternehmensvita veranlasst die H.C. Wainwright Analysten auch in ihrem jüngsten Unternehmensupdate, an ihrer Kaufempfehlung festzuhalten und ihr Kursziel abermals, dieses Mal von 6,25 CAD auf 6,50 CAD zu erhöhen.Kurzum, Heiko F. Ihle, Tyler Bisset und Marcus Gianni bewerten GoldMinings Vermögenswert mit 8,- USD je Unze Gold in der "abgeleiteten'-Ressourcenkategorie, was immer noch sehr günstig ist. Dabei basiert ihre Bewertung weiterhin auf dem "discounted cash flow'-Modell ("DCF') des "São Jorge'-Betriebs, bei dem ein unveränderter Diskontsatz von 10 % angewandt wird. Die Analysten addieren dazu den Wert der anderen fortgeschrittenen Aktiva des Unternehmens, einschließlich "Whistler', "Titiribi' und "La Mina', für die ein Wert von 20,- USD je Unze für die "angezeigten' Ressourcen und 8-10,- USD je Unze für die "abgeleiteten' Ressourcen angenommen wird.Die "gemessenen und angezeigten' Goldressourcen des "Yellowknife'-Projektes werden hingegen mit 25,- USD je Unze bewertet, während die "abgeleiteten' Goldressourcen eine Bewertung von 10,- USD je Unze erfahren. Diese Höherbewertung gestehen die Analysten dem Projekt aufgrund der ihrer Meinung nach etwas günstigeren geopolitischen Lage zu.GoldMining Investment-Highlights im Schnellüberblick:· Einmaliger Goldschatz von mehr als 24 Millionen Unzen Gold im Boden!· Extreme Unterbewertung! Marktkapitalisierung derzeit bei einem Kurs von rund 1,66 CAD rund 241,8 Mio. CAD!· Extremes Kurspotenzial mit Analysten-Kurszielen zwischen 4,50 und 6,- CAD!· Hohe Sicherheit für Unternehmen und Investoren aufgrund der pro-Mining Politik und klarer Rechtsprechung des amerikanischen Kontinents!· Perfektes Marktumfeld! Großbanken und Analysten sehen Edelmetallhausse voraus!· Hohe Barreserven sowie starke Beteiligungen von Management und Insidern· Vollkommen unbewertet erhalten Investoren noch ein derzeit 2 Mrd. Pfund großes Kupferprojekt und ein 75 %iges Uran-Joint-Venture.Mein Fazit:Beide Analystenhäuser sind sich auch über eine positive Goldpreisentwicklung einig und sehen GoldMining als eine Aktie, die noch ein signifikantes Ressourcenpotenzial besitzt, obwohl man schon über die weltgrößte Ressourcenbasis verfügt, die einen massiven Hebel auf einen weiter steigenden Goldpreis biete. Zudem, so war zu lesen, erkennen die Experten sogar ein latentes Übernahmepotenzial!Bei einem aktuellen Kurs von rund 1,53 CAD ergibt sich für die Aktie bis zur Erreichung des Kursziels von H.C. 