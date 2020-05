=== *** 06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Ergebnis 1Q, Zürich 06:45 CH/Sunrise Communications Group AG, Ergebnis 1Q, Zürich 06:55 DE/Stratec SE, ausführliches Ergebnis 1Q (15:30 Telefonkonferenz), Birkenfeld *** 07:00 DE/Deutsche Telekom AG, Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz), Bonn *** 07:00 DE/RWE AG, Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz), Essen *** 07:00 DE/Merck KGaA, Ergebnis 1Q (09:30 Presse-Telefonkonferenz; 14:00 Analysten-Telefonkonferenz), Darmstadt *** 07:00 DE/SMA Solar Technology AG, Ergebnis 1Q, Niestetal *** 07:00 DE/Evotec SE, Ergebnis 1Q (14:00 Telefonkonferenz), Hamburg *** 07:00 DE/TAG Immobilien AG, Ergebnis 1Q, Hamburg *** 07:00 DE/Ceconomy AG, ausführliches Ergebnis 2Q (08:30 Telefonkonferenz für Analysten; 10:30 Presse-Telefonkonferenz), Düsseldorf *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen April, Frankfurt 07:00 DE/GFT Technologies SE, Ergebnis 1Q, Stuttgart 07:00 DE/Procredit Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q, Frankfurt 07:00 NL/Shop Apotheke Europe NV, ausführliches Ergebnis 1Q (09:00 Telefonkonferenz), Venlo 07:25 DE/Indus Holding AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Bergisch Gladbach *** 07:30 DE/Wirecard AG, Ergebnis 1Q, Aschheim *** 07:30 DE/Scout24 AG, Ergebnis 1Q, München *** 07:30 DE/Dürr AG, Ergebnis 1Q (14:30 Telefonkonferenz), Stuttgart 07:30 DE/MLP SE, ausführliches Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz), Wiesloch 07:30 DE/Zooplus AG, ausführliches Ergebnis 1Q, München 07:30 DE/SGL Carbon SE, Ergebnis 1Q, Wiesbaden 07:30 DE/Medigene AG, Ergebnis 1Q, Martinsried 07:30 DE/Bilfinger SE, Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz), Mannheim *** 07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), Ergebnis 1Q, Wien 07:30 FR/Bouygues SA, Ergebnis 1Q, Saint-Quentin *** 07:30 FR/Arbeitslosenquote 1Q PROGNOSE: 8,6% zuvor: 8,1% *** 08:00 DE/Verbraucherpreise April (endgültig) PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+0,8% gg Vj vorläufig: +0,3% gg Vm/+0,8% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+1,4% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+0,8% gg Vj vorläufig: +0,4% gg Vm/+0,8% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+1,3% gg Vj *** 08:00 DE/Großhandelspreise April 08:00 DE/Jost Werke AG, Ergebnis 1Q, Neu-Isenburg 08:00 LU/Global Fashion Group SA, Ergebnis 1Q, Senningerberg 08:00 FR/Electricite de France SA (EDF), Umsatz 1Q, Paris 09:00 DE/Bundestag, Plenum, u.a. Beschluss zum Sozialpaket II, Berlin 09:30 EU/EuGH, Urteil zu Asylverfahren in Ungarn, Luxemburg *** 10:00 EU/EZB, Wirtschaftsbericht 10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt *** 10:00 DE/BMW AG, Online-HV 10:00 DE/Stada Arzneimittel AG, Online-HV 10:00 DE/BayernLB, Ergebnis 1Q, München 10:00 DE/Südzucker AG, BI-PK, Mannheim 10:30 DE/Isra Vision AG, Online-HV *** 10:50 EU/EZB, Ergebnis der Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:00 DE/Kabinett, Beratungen zur Corona-Krise, Berlin *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 2.700.000 zuvor: 3.169.000 *** 14:30 US/Import- und Exportpreise April Importpreise PROGNOSE: -3,0% gg Vm zuvor: -2,3% gg Vm *** 15:00 DE/Bundesfinanzminister Scholz, PK zum Ergebnis der Steuerschätzung, Berlin 18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Ergebnis 1Q, Hamburg 19:00 US/Fed, Rede von Minneapolis-Fed-Präsident Kashkari (2020 stimmberechtigt im FOMC) bei einem Online-Event des Economic Club of Minnesota - DE/Zeal Network SE, Ergebnis 1Q, Hamburg - Folgende Index-Änderungen werden nach Handelsschluss wirksam: SDAX + NEUAUFNAHME - Sixt Leasing + HERAUSNAHME - Godewind Immobilien ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 13, 2020 23:56 ET (03:56 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.