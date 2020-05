Medienmitteilung

Niederweningen, 14. Mai 2020

Interne Nachfolge in der Leitung von Bucher Emhart Glass

Martin Jetter übergibt nach 15 Jahren als Divisionsleiter von Bucher Emhart Glass an Matthias Kümmerle, der seit 2011 den Bereich Technologie bei Bucher Emhart Glass leitet. Der Wechsel erfolgt per 1. Januar 2021.

Martin Jetter ist seit Januar 2006 Divisionsleiter von Bucher Emhart Glass. Parallel dazu führte er bis 2013 sein selbst gegründetes Automatisierungsunternehmen Jetter. Bucher Industries beteiligte sich ab 2005 an Jetter und übernahm die Firma im Jahr 2013. Als Entwicklungspartner und Hersteller der Steuerungssysteme war Jetter bereits seit langer Zeit mit der Technologie von Glasformungsmaschinen vertraut. Martin Jetter führte Bucher Emhart Glass mit grossem Engagement und visionärer Kraft. So konnte er die Kunden von den hochstehenden Systemlösungen für die Glasbehälterherstellung überzeugen. Auf dieser Basis entstand 2013 die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit dem weltgrössten Hersteller von Glasbehältern «Owens-Illinois» (O-I). Ein weiterer Meilenstein war die Übernahme des chinesischen Marktführers Sanjin 2011. Das Unternehmen modernisierte er in der Folge kontinuierlich. Martin Jetter hat auch ein grosses Herz für seine Mitarbeitenden, die er förderte und zu motivieren verstand - auch in schwierigen Zeiten. Es ist deshalb kein Zufall, dass er im Rahmen einer langfristigen Planung die Divisionsleitung auf Ende 2020 an einen internen Nachfolger übergeben kann.

Mit dem 47-jährigen Matthias Kümmerle konnte ein hoch qualifizierter interner Nachfolger für die Leitung von Bucher Emhart Glass gefunden werden. Der Maschineningenieur ETH arbeitete nach der Promotion an der EPFL in Lausanne für drei Jahre als R&D-Projektmanager bei Bucher Emhart Glass, bevor er einen MBA am IMD absolvierte. Danach war er für Hilti in Liechtenstein und in China tätig. Seit 2011 ist er Leiter Technologie von Bucher Emhart Glass. In dieser Funktion ist er verantwortlich für das Vorantreiben von Innovationsprojekten. Er trägt massgeblich zur Umsetzung der «End to End»-Strategiebei, welche die Grundlage für den heutigen und zukünftigen Erfolg der Division bildet. Matthias Kümmerle ist mit der Organisation von Bucher Emhart Glass bestens vertraut. Der schweizerische und deutsche Doppelbürger ist verheiratet und hat drei Kinder

