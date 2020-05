DATAGROUP SE: DATAGROUP veröffentlicht Halbjahreszahlen 2019/2020DGAP-News: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis DATAGROUP SE: DATAGROUP veröffentlicht Halbjahreszahlen 2019/202014.05.2020 / 07:27 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.DATAGROUP veröffentlicht Halbjahreszahlen 2019/2020* UMSATZ +22,6 %; EBITDA; +15,8 %; EPS +44,6 %* WEITERHIN UNSICHERHEIT ÜBER DIE AUSWIRKUNGEN DER CORONA-PANDEMIEPliezhausen, 14. Mai 2019. DATAGROUP SE (WKN A0JC8S) veröffentlicht heute Zahlen für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2019/2020. Das Unternehmen zeigt erneut ein signifikantes Umsatz- und Ergebniswachstum. Wesentlicher Treiber - neben dem organischen Wachstum - ist dabei die erstmalige Konsolidierung der Portavis.In der Berichtsperiode (01.10.2019 - 31.03.2020) stieg der Umsatz um 22,6% auf 170,0 Mio. EUR (i. Vj.: 138,7 Mio. EUR). Der Anteil der Dienstleistungsumsätze stieg erneut leicht auf 84,1% (i. VJ. 82,7%). Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) betrug 23,6 Mio. EUR im Vergleich zu 20,4 Mio. EUR im Vorjahr. Die EBITDA-Marge betrug 13,9%. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erreichte 9,6 Mio. EUR (i.Vj. 10,2 Mio. EUR). Die EBIT-Marge erreichte 5,6%. Das EBT betrug 8,4 Mio. EUR (i Vj. 9,1 Mio EUR). Das Ergebnis je Aktie (EPS) stieg auf 1,07 EUR an (i.Vj. 0,74 EUR). Die Sonstigen Erträge werden einmalig durch einen negativen Unterschiedsbetrag aus der Kaufpreisallokation (Badwill) in Höhe von rund 10 Mio. EUR aus der Anfang 2020 übernommenen und erstmals konsolidierten Portavis GmbH (Portavis) positiv beeinflusst. Diesen Effekt nutzt das Unternehmen für eine umfassende Risikovorsorge durch entsprechende Rückstellung.Das erneut starke Umsatzwachstum bestätigt den eingeschlagenen Weg von DATAGROUP, sowohl über M&A Transaktionen als auch organisch zu wachsen. Insbesondere in unsicheren Zeiten zeigt sich in diesem Geschäftsmodell eine außerordentliche Krisensicherheit. Damit ist selbstverständlich auch die Notwendigkeit verbunden, die übernommenen Unternehmen oder Betriebsteile ordentlich aufzustellen und zu profitabilisieren. Dies kann im Einzelfall zu Restrukturierungsaufwendungen führen, denen mit großzügig bemessenen Rückstellungen begegnet wird."In diesen von der Pandemie geprägten, wirtschaftlich turbulenten Zeiten, zeigt sich die Stabilität unseres Geschäftsmodells als Maschinenraum der Digitalisierung für unsere Kunden", so Max Schaber, Vorstandsvorsitzender von DATAGROUP. "Unsere langlaufenden Verträge mit erfolgreichen Unternehmen des deutschen Mittelstandes und der öffentlichen Verwaltung über IT-Basisbetriebsdienstleistungen haben sich bereits in der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 als guter Schutz erwiesen. Die monatlich wiederkehrenden Leistungen werden uns auch in Zeiten der Corona Pandemie ein solides Ergebnis ermöglichen, wenngleich auch bei DATAGROUP punktuell Auswirkungen spürbar werden", so Schaber weiter.Übernahme der Portavis stärkt FinanzdienstleistungsbereichMit der Anfang 2020 erworbenen Portavis werden die Kräfte im Finanzdienstleistungsbereich verstärkt. Das Unternehmen, das seit dem 1. März 2020 konsolidiert wird, erbringt mit rund 200 Mitarbeitern IT-Services für die Hamburger Sparkasse und die Sparkasse Bremen, die weiterhin mit 32% an Portavis beteiligt bleiben, sowie die Hamburg Commercial Bank. Mit der Übernahme wurde mit dem größten Kunden Hamburger Sparkasse ein bis 2028 laufender Servicevertrag vereinbart. Damit wurden Risiken eines baldigen Vertragsendes vollständig eliminiert. Mit der Sparkasse Bremen wird ebenfalls über eine Vertragsverlängerung verhandelt."Der Finanzsektor steht unter hohem Digitalisierungsdruck und ist gleichzeitig hoch reguliert. Mit DATAGROUP Financial IT Services und Portavis bringt DATAGROUP neben einem umfassenden IT-Portfolio auch die nötige Expertise über Sicherheitsvorschriften und Regulierungen mit, um das Potenzial im Sektor heben zu können", erläutert Peter Schneck, Vorstand für M&A, Recht und IR.Kaum Auswirkungen der Corona-PandemieDas DATAGROUP Geschäftsmodell zeigte sich bisher von der Pandemie nahezu unbeeindruckt. "Gerade zu Beginn verzeichneten wir eine erhöhte Nachfrage von Kunden", so Dirk Peters, Vertriebsvorstand bei DATAGROUP. "Jedoch kam es im weiteren Verlauf der Krise auch bei uns zu Beeinträchtigungen", ergänzt Andreas Baresel, Vorstand Produktion weiter. So können teilweise größere Transitionen, zum Beispiel bei der DATAGROUP Financial IT Services, derzeit nicht vollständig im Rahmen der zeitlichen Vorgaben umgesetzt werden. Auch bei Investitionen in Projekte, insbesondere im Geschäft mit Software-Robotern und mobilen Geschäftsanwendungen, ist Zurückhaltung der Kunden in der Pandemie spürbar. Des Weiteren ergeben sich unerwartete Verzögerungen beim Anlauf des Neugeschäfts in der im letzten Jahr aus der Insolvenz übernommenen IT-Informatik (heute DATAGROUP Ulm). Zwar konnte DATAGROUP Ulm vor der Pandemie leicht profitabel aufgestellt werden, wird aber aus heutiger Sicht noch keinen wesentlichen Beitrag zum Konzernergebnis liefern können.Zusammengefasst lässt sich sagen:Das bestehende Geschäft mit vertragsbasierten Serviceverträgen ist krisensicher, Neuanläufe und projektgebundenes Geschäft verzeichnen jedoch Auswirkungen und dämpfen das organische Wachstum. Dieser Dämpfungseffekt wird durch die M&A Aktivitäten des Unternehmens kompensiert.Ausblick aufgehobenDa die Dauer und der Umfang der Auswirkungen der Pandemie derzeit nicht seriös prognostizierbar sind, hat der Vorstand den auf der Hauptversammlung verkündeten Ausblick bis auf weiteres aufgehoben. "Wir fahren zur Zeit auf Sicht und können Dauer und Umfang der unmittelbaren und mittelbaren wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie auf DATAGROUP derzeit noch nicht verlässlich beziffern", so Max H.-H. Schaber, Vorstandsvorsitzender von DATAGROUP.Krise setzt Digitalisierungsimpulse"Die Corona-Pandemie dürfte auf lange Sicht die Digitalisierung von Geschäftsprozessen sowie die Mobilisierung und Cloudifizierung unserer Arbeitswelten beflügeln" ergänzt Andreas Baresel. "Wir gehen davon aus, dass sich mit Beendigung der Corona-bedingten Sondersituation Impulse insbesondere bei unseren Cloud-Lösungen und Kollaborationslösungen ergeben können, die zu einer Belebung des Geschäfts führen sollten."DATAGROUP ist sehr gut aufgestellt, um diese Nachfrage zu bedienen. Allein seit Anfang des Jahres wurden rund 50 Microsoft Azure Cloud Administratoren ausgebildet. Zusammen mit der vorhandenen Expertise in on Premise Dienstleistungen sowie den Private Cloud Lösungen können so die unterschiedlichsten Varianten von Cloud-Dienstleistungen abgedeckt werden - Private Cloud, Public Cloud und hybride Modelle.Der Halbjahresbericht steht zum Download unter datagroup.de/publikationen bereit.Der Vorstandsvorsitzende Max H.-H. Schaber erläutert die Zahlen des 1. Halbjahres 2019/2020 am 18.05.2020 um 16:00 Uhr im Rahmen einer Telefonkonferenz. Alle interessierten Investoren, Analysten und Journalisten sind herzlich zur Teilnahme eingeladen.Sie können sich vor dem Event unter dem folgenden Link anmelden: https://webcast.meetyoo.de/reg/aLGoizmpBqOaAndernfalls wählen Sie bitte zum angegebenen Zeitpunkt eine der folgenden Telefonnummern:+32 9 298 17 04 Belgien +49 69 247501895 Deutschland +33 4 82 98 62 47 Frankreich +352 28 48 74 25 Luxemburg +31 40 744 1295 Niederlande +43 1 9289675 Österreich +46 40 688 75 30 Schweden +44 20 3872 0880 Vereinigtes Königreich +1 646-712-9911 USA Über DATAGROUPDATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Über 2.700 Mitarbeiter an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business Applikationen wie z. B. SAP. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full Service Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber über 600.000 IT-Arbeitsplätze weltweit. Das Unternehmen wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre "buy and turn around"- bzw. "buy and build"- Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess des IT-Service-Marktes teil.Ansprechpartner für weitere InformationenDATAGROUP SE Claudia Erning Wilhelm-Schickard-Str. 7 72124 PliezhausenT +49 7127 970-015 F +49 7127 970-033 claudia.erning@datagroup.de14.05.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: DATAGROUP SE Wilhelm-Schickard-Str. 7 72124 Pliezhausen Deutschland Telefon: +49 (0)7127 970 000 Fax: +49 (0)7127 970 033 Internet: www.datagroup.de ISIN: DE000A0JC8S7 WKN: A0JC8S Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London EQS News ID: 1044329Ende der Mitteilung DGAP News-Service1044329 14.05.2020