Der Energiekonzern RWE ist gut in das neue Geschäftsjahr gestartet. So stieg das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) auf 1,3 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Essen mitteilte. Aus Pro-forma-Basis bedeutete dies einen Anstieg von rund 19 Prozent. RWE berichtete dabei erstmals nach dem Verkauf der Tochter Innogy in seiner neuen Struktur. Den stärksten Ergebnisbeitrag lieferte dabei das Windenergiegeschäft auf See, das von einem erhöhtem Windaufkommen profitierte. Unter dem Strich ...

