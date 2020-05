Die Bären sind zurück und haben den DAX mit 276 Punkten nun wieder in die alte Handelsrange gedrückt. Muss man nach dieser mittelfristigen Entscheidung nun wieder weitaus tiefere Kurse erwarten? Entscheidung auf der Unterseite gefallen Nach einigen Tagen abnehmender Volatilität haben die Märkte nun wieder das Momentum erhöht und sich für größere Bewegungen entschieden. Diese sind vor allem an der Wall Street eindeutig ausgefallen. Hier konnte sich der DAX nicht entziehen und bereits am Mittwoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...