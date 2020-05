Der größte Aktionär, eine Bank, gibt seine Beteiligung von rund 20 % an den Markt. Er gehörte zu den Gründern. BlackRock musste in der kürzlichen Börsenkrise 1 Bio. $ Vermögen abschreiben (zunächst buchmäßig), aber damit steht das Kerngeschäft auf dem Prüfstand. Das wird spannend.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Sie wollen kostenlos und unverbindlich News von Redakteuren der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH? Tragen Sie sich unter www.ichkaufeaktien.de in den Info-Brief ein.

Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken