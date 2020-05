FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.05.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 15.05.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 14.05.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 15.05.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST22P XFRA US70806A1060 PENNANTPARK FLOAT.RATE C. 0.087 EUR33W XFRA US06654A1034 BANKWELL FINANCIAL DL-,01 0.129 EURXFRA XS1649890388 TIMBERLD S.INV 17/21 0.001 %XFRA XS1649890545 TIMBERLD S.INV 17/22 0.001 %WXHF XFRA DE000A1WZ2J4 SPSW-GL.MULTI ASSET SEL.A 0.670 EURGNU1 XFRA MHY2685T1313 GENCO SHIP.+TRDG DL-,01 0.018 EURHDJ XFRA AU000000JHG6 JANUS HENDERSON GRP CDIS 0.331 EURNGF XFRA AU0000064164 BLOSSOMVALE HLDGS LTD 0.061 EURB9C XFRA SE0010323998 BALCO GROUP AB 0.236 EUR3R4 XFRA US75419T1034 RATTLER MIDSTREAM LP 0.267 EURAG31 XFRA US03768E1055 APOLLO GLOBAL MAN. CL.A 0.387 EURKOZ XFRA NO0003043309 KONGSBERG GRUPPEN NK 1,25 0.228 EUR1AC XFRA US70932M1071 PENNYMAC FIN.SVCS DL-,01 0.110 EUR