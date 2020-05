FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.05.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 15.05.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 14.05.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 15.05.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTETBB XFRA FR0012740983 BNPPEFR-EU.S.50 UETF EOCD 0.230 EUREXVM XFRA DE000A0Q4RZ9 I.EB.R.GOV.GER.0-1Y U.ETF 0.171 EUREXHF XFRA DE000A0H0785 IS.E.G.B.C.1.5-10.5 U.ETF 0.215 EUREXX6 XFRA DE000A0D8Q31 I.EB.R.GOV.GE.10.5+ U.ETF 0.938 EURUIGM XFRA DE000A0NEBD5 GSP AKTIV PORTFOLIO UI 0.440 EUREXHD XFRA DE0006289499 I.EB.R.G.G.5.5-10.5 U.ETF 0.353 EUREXHC XFRA DE0006289481 I.EB.R.GO.G.2.5-5.5 U.ETF 0.224 EUREXHB XFRA DE0006289473 I.EB.R.G.G.1.5-2.5Y U.ETF 0.176 EUREXHA XFRA DE0006289465 ISH.EB.REXX GOV.GER.U.ETF 0.189 EURBMW3 XFRA DE0005190037 BAY.MOTOREN WERKE VZO 2.520 EURBMW XFRA DE0005190003 BAY.MOTOREN WERKE AG ST 2.500 EURP2H XFRA CH0024608827 PARTNERS GR.HLDG SF -,01 24.230 EURPGH1 XFRA CH0021783391 PARGESA HLDG INH. SF 20 2.499 EURVAT XFRA CH0014786500 VALIANT HLDG NA SF 0,50 4.751 EURBU3 XFRA BMG169621056 BUNGE LTD. DL -,01 0.460 EUR4BW XFRA US05605H1005 BWX TECHS INC. DL-,01 0.175 EURACWN XFRA DE000A1TNNN5 A.S.CREATION TAPETEN NA 0.900 EURHLBB XFRA US50586V1089 LAFARGEHOLCIM ADR 1/5/SF2 0.377 EUR7GO XFRA BMG375851091 GASLOG LTD 0.046 EURR66 XFRA US7185461040 PHILLIPS 66 DL-,01 0.828 EURXFRA GB00BYWLR183 AUDLEY FDG 16/36 MTN 0.000 %SBC XFRA US78573L1061 SABRA HLTH CARE REIT 0.276 EURST2 XFRA US8641591081 STURM RUGER CO. INC. DL1 0.322 EUR1A7 XFRA US01973R1014 ALLISON TRANSM.HLDGS DL-1 0.156 EUR03G XFRA MHY2687W1084 GASLOG PARTNERS UTS 0.115 EUR3UB XFRA US90353W1036 UBIQUITI INC. 0.276 EURNNND XFRA KYG875721634 TENCENT HLDGS HD-,00002 0.143 EURKR51 XFRA US48251W1045 KKR + CO. INC. A O.N. 0.124 EURXRHA XFRA LU1960394903 FU FDS-BDS MONTHLY INC.P 0.250 EURCQN XFRA CNE100001QN2 BANK OF CHONGQING H YC1 0.031 EURETSA XFRA FR0011550672 BNPPEFR-ST.EUR.600 H 0.090 EURXFRA GB00BYWLQZ51 AUDLEY FDG 16/36 MTN 0.000 %XFRA GB00BYWLR290 AUDLEY FDG 16/36 MTN 0.000 %LN3 XFRA US47233W1099 JEFFERIES FINL GRP DL 1 0.138 EURSV2 XFRA US8163001071 SELECTIVE INS. GRP DL 2 0.212 EUR