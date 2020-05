FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.05.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 15.05.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 14.05.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 15.05.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTDS5 XFRA CH0126673539 DKSH HOLDING AG NA.SF-,10 1.805 EURUI2 XFRA US4884011002 KEMPER CORP. DL-,10 0.276 EURWW1 XFRA US9807451037 WOODWARD INC. DL-,001455 0.075 EURVN2 XFRA US92823T1088 VIRNETX HLDG CORP. DL-001 0.921 EURSP8 XFRA US8468191007 SPARTAN MOTORS DL-,01 0.046 EURSOT XFRA US8425871071 THE SOUTHERN CO. DL 5 0.589 EURRYD XFRA US7835491082 RYDER SYST. DL-,50 0.515 EURRWL XFRA US7739031091 ROCKWELL AU. DL 1 0.939 EURRAC XFRA US76009N1000 RENT-A-CENTER INC. DL-,01 0.267 EURRRC XFRA US7588491032 REGENCY CENT DL-,01 0.548 EURNI1 XFRA US6365181022 NATL INSTRUMENTS DL-,01 0.239 EURXWM XFRA US6353091076 NTNL CINEMEDIA INC.DL-,01 0.064 EURNVK XFRA US6294452064 NVE CORP. NEW DL-,01 0.921 EURMUQ XFRA US6267171022 MURPHY OIL CORP. DL 1 0.115 EURKLA XFRA US4824801009 KLA CORP. DL -,001 0.782 EUROCT XFRA US45768S1050 INNOSPEC INC. DL-,01 0.479 EURHQS XFRA US4312841087 HIGHWOODS PROP. DL-,01 0.442 EURFUO XFRA US25659T1079 DOLBY LABORATOR.A DL-,001 0.203 EURDL8 XFRA US2480191012 DELUXE CORP. DL1 0.276 EURFG9 XFRA US19247A1007 COHEN + STEERS DL-,01 0.359 EURFL9 XFRA US12662P1084 CVR ENERGY INC. DL-,01 0.368 EURCNH XFRA US1261171003 CNA FIN. DL 2,50 0.341 EURPTY XFRA US1096961040 BRINKS CO. DL 1 0.138 EURBHI XFRA US0921131092 BLACK HILLS CORP. DL 1 0.492 EURAMG XFRA US0311621009 AMGEN INC. DL-,0001 1.473 EURA4S XFRA US03076C1062 AMERIPRISE FINL DL-,01 0.957 EURABG XFRA US03073E1055 AMERISOURCEBERGEN DL-,01 0.387 EURDNQ XFRA NO0010096985 EQUINOR ASA NK 2,50 0.249 EUR7AA XFRA LU0569974404 APERAM S.A. 0.438 EURN9J XFRA KYG6382M1096 NAGACORP. LTD HD -,0125 0.047 EUR4C6 XFRA KYG4672G1064 HUTCHISON TELECOM.HD -,25 0.004 EURXFRA XS0859366899 LIBANON 12/27 MTN REG S 0.003 %B7O XFRA HK1883037637 CITIC TELECOM INTL.HLDGS. 0.018 EURFOV XFRA HK0420001817 FOUNTAIN SET (HLDGS) 0.012 EURAAN XFRA KYG000371040 AAG ENERGY HOLDINGS LTD 0.014 EUR