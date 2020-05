FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.05.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 15.05.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 14.05.2020

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 15.05.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

G5I XFRA FR0010263202 GROUP PAREF INH. EO 25

0LW XFRA FR0004032746 NEOVACS NOM. EO-,15

IY4 XFRA FR0000120859 IMERYS SA INH. EO 2

HLBN XFRA CH0012214059 LAFARGEHOLCIM LTD.NAM.SF2

