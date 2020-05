FRANKFURT (Dow Jones)--Das Wirkstoffunternehmen Evotec hat den Umsatz im ersten Quartal 2020 trotz geringerer Meilensteinbeiträge gesteigert und seine Jahresprognose bekräftigt. Wie die im MDAX und TecDAX notierte Evotec SE mitteilte, legten die Konzernerlöse aus Verträgen mit Kunden um 15 Prozent auf 119,4 Millionen Euro zu. Die Umsatzerlöse aus Meilensteinen, Abschlagszahlungen und Lizenzen gingen im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 5,4 von 10,1 Millionen Euro zurück.

Das bereinigte Konzern-EBITDA erreichte trotz geringerer Erlöse aus Meilenstein- und Abschlagszahlungen sowie Lizenzumsätzen wie im Vorjahr 30 Millionen Euro. Hier wirkten sich günstige Wechselkursentwicklungen positiv aus. Das Periodenergebnis stieg dank günstiger Wechselkursentwicklungen und einer Zuschreibung aus Kapitalbeteiligungen auf 17,1 (Vorjahr: 13,1) Millionen Euro.

Bislang beobachtet Evotec nach eigenen Angaben keine wesentlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die finanzielle Entwicklung. Die Auswirkungen der Krise seien zwar zu spüren, jedoch längst nicht so materiell wie in anderen Sektoren. Mit 320,7 Millionen Euro sei die Liquiditätsposition unverändert so stark wie zum Jahreswechsel.

Die Prognose für das Gesamtjahr 2020 bekräftigte das Hamburger Unternehmen. Demnach erwartet Evotec unverändert Konzernerlöse von 440 bis 480 Millionen Euro und ein bereinigtes Konzern-EBITDA von 100 bis 120 Millionen. Im Jahr 2019 hatte Evotec Erlöse von 446,4 Millionen Euro und ein bereinigtes EBITDA von 123,1 Millionen erzielt.

