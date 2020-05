Vor kurzem konnte sich Volkswagen an der Börse noch mit der Meldung feiern lassen, dass man nach Wochen des Stillstandes langsam wieder die Produktion in seinen Werken hochfährt. Für viele Anleger galt dies als Nachweis, dass selbst die gebeutelte Automobilindustrie langsam auf dem Weg zu einer neuen Normalisierung sein könnte. Doch zu früh gefreut. Denn der Wolfsburger Konzern kündigte diese Woche an, die Produktion stellenweise wieder herunterzufahren.

Das betrifft insbesondere das Stammwerk in Wolfsburg, wo beispielsweise die Modelle Tiguan, Touran und Seat Tarraco produziert werden. Doch ist diesmal nicht Corona direkt schuld, sondern der allgemeine Verkaufsrückgang bei Automobilen (was natürlich auch auf die Krise zurückzuführen ...

