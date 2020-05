FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Leoni nach Zahlen von 7 auf 6 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das erste Quartal des Autozulieferers und Kabelspezialisten sei weitgehend wie erwartet verlaufen, habe zugleich aber positiv beim freien Barmittelfluss (FCF) überrascht, schrieb Analyst Christoph Laskawi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings werde des zweite Quartal wegen der Corona-Krise sehr schwach sein. Er rechne mit beträchtlichen Verschlechterungen bei Umsatz, Ergebnissen und dem FCF./ck/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2020 / 01:21 / GMT



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX



DE0005408884

Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken