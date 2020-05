Keine Erholung im asiatischen Handel. Nachdem Frankfurt und die Wall Street gestern tief im Minus geschlossen hatten, setzte sich der Pessimismus an der Börse heute früh auch in der Frühbörse fort. Der DAX Future liegt am Ende des asiatischen Handels knapp 0,8 % im Minus, nachdem die gestrige Sitzung mit einem Minus von 2,86 % abgeschlossen wurde. Das Minus beim S&P 500 Future und der Nasdaq Future liegt dagegen nur bei 0,25 % und 0,16 %. Deutlicher im Minus dagegen der Handel in London, wo der FTSE 100 Future 0,93 % tiefer notiert, nachdem gestern sehr schwache Wirtschaftsdaten veröffentlicht wurden.Die Rede des FED Vorsitzenden Jerome Powell bestärkte die Abgaben an der Wall Street. Powell diskutierte die aktuelle Wirtschaftslage und die Politik der FED auf einer virtuellen Veranstaltung, die vom Peterson Institute for International Economics organisiert wurde. Powell sorgte sich in seiner Rede vor allem über die langfristigen Schäden am US-Arbeitsmarkt, lehnte aber die Einführung von negativen Zinsen ab. Mit Enttäuschung nahm die Wall Street zudem auf, dass der Start des angekündigten Finanzierungsprogramms der FED für Unternehmen mit weniger als 15.000 Mitarbeitern sich weiter verzögert und erst in "einigen Wochen" kommen wird.

