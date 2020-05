In der letzten Woche trat die Aktie von GN STORE NORD (DK0010272632), einem weltführenden dänischen Hersteller von mobilen Akustikprodukten, sehr positiv in Erscheinung und verbuchte gleich einen Kurssprung von + 14 %.Da sich die Aktie auch im Bestand unseres am 26.02.2019 initiierten Strategiedepots AKTIEN SPEKULATIV befindet, unterziehen wir den Titel nach seiner Vorlage der Zahlen zum 1. Quartal 2020 daher nun einer Strategie- und Bewertungsanalyse.Chart: GN STORE NORD gegen MSCI World - Index (jeweils in EURO)

