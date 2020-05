++ Ehrlich-Institut rechnet mit zulassungsfähigem Impfstoff-Kandidat bis Ende 2020 ++

Das für die Zulassung von Impfstoffen zuständige Paul-Ehrlich-Institut rechnet damit, dass bis Ende 2020 über die Zulassung eines Impfstoffs gegen das Corona-Virus gerechnet werden kann. Zudem sollen, so ein Bericht der Zeitung Mannheimer Morgen, drei weitere Impfstoffkandidaten in Deutschland klinisch geprüft werden.

++ Merck spendet 2 Mio. FFP2-Masken ++

12.05.: Der Pharma- und Chemiekonzern Merck hat angekündigt, insgesamt 2 Mio. FFP2-Masken zu spenden- unter anderem nach Deutschland, Frankreich und in die USA. Das Unternehmen will die Kosten für den Einkauf und den Transport der Schutzausrüstung tragen. Die Spende soll vor allem dem Personal im Gesundheitswesen helfen; die Verteilung der Schutzmasken übernehmen die entsprechenden Behörden und Träger. Die Ausrüstung deckt den Angaben von Merck zufolge etwa den Monatsbedarf von 30.000 Mitarbeiter im Gesundheitswesen "In diesen beispiellosen Zeiten sind wir dankbar für das unglaubliche Engagement und die großartige Arbeit von allen, die an vorderster Front gegen Covid-19 kämpfen", erklärte Belén Garijo, Mitglied der Geschäftsleitung und CEO Healthcare.

++ Regierung will Impfstoffproduktion mit 750 Mio. Euro fördern ++

11.05.: Die deutsche Bundesregierung will die Entwicklung und Produktion eines Corona-Impfstoffes vorantreiben. Dazu soll ein Programm im Wert von 750 Mio. Euro aufgelegt werden. Unter anderem sollen damit klinische Studien mit einer größeren Anzahl an Probanden ermöglicht werden. Aber auch Vorbereitungen für die Massenproduktion des Impfstoffes sollen damit finanziert werden - unter anderem die Beschaffung von Inhaltsstoffen oder Verträge mit Lohnabfüllern.

++ Etikettenanbieter Schreiner produziert Gesichtsmasken ++

11.05.: Um ihre Mitarbeiter bestmöglich vor einer Ansteckung durch das Corona-Virus zu schützen und zugleich die Produktionsstabilität zu gewährleisten, hat die Schreiner Group eigene Mund-Nase-Masken aus Vlies entwickelt. Der Etiketten- und Verpackungsspezialist hat in kurzer Zeit die maschinelle Produktion an den hauseigenen Stanzanlagen umgesetzt. Im Fokus steht dabei der Eigenbedarf für die über 1.000 Mitarbeiter. Da Masken nach wie vor ein begehrtes Gut sind, unterstützt der Hersteller jedoch auch andere Unternehmen und Institutionen, die das Ansteckungsrisiko ihrer Mitarbeiter verringern möchten. Wie viele andere Unternehmen stand zu Beginn der Corona-Krise auch die Schreiner Group vor der Herausforderung, die Sicherheit ihrer Mitarbeiter zu verbessern. "Masken wurden dringend benötigt, waren aber kaum zu bekommen", berichtet Geschäftsführer Roland Schreiner. Deshalb hat die Abteilung Forschung + Entwicklung eine eigene Lösung für den unternehmensinternen Einsatz entwickelt und aufgrund des Mitarbeiter-Feedbacks optimiert. Doch schon bald meldeten sich dank Mund-zu-Mund-Propaganda erste Unternehmen, die Interesse an den Mund-Nase-Masken der Schreiner Group hatten. "So wandelte sich etwas, was als Eigenbedarf begann, zu dem Wunsch, auch anderen Unternehmen zu helfen und in dieser Krise einen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten", erzählt Roland Schreiner. "Sofern es unsere Kapazitäten erlauben, produzieren wir auch auf Nachfrage." Neben anderen Firmen zählen bisher ein renommiertes Forschungsinstitut und ein bayerisches Ministerium zu den Abnehmern der Masken. Schwerpunkt der Unternehmensgruppe sind nach wie vor Spezialetiketten sowie selbstklebende Kennzeichnungslösungen und Funktionsteile für die pharmazeutische Industrie und Medizintechnik.

++ Sanofi kündigt Studien für zwei Impfstoffe an ++

06.05.: Der französische Pharmakonzern Sanofi will nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters zwei Coronavirus-Impfstoffe in eine klinischen Studie schicken. Während Impfstoffe in Studien der Phase I normalerweise an nur wenigen gesunden Probanden getestet werden, wolle man nun bereits mit mehreren hundert Probanden arbeiten, um das Programm zu beschleunigen. Sanofi arbeitet derzeit an zwei verschiedenen möglichen Impfstoffen: Die Kooperation mit dem Konkurrenten GSK setzt auf die Kombination eines Antigens auf Proteinbasis zusammen mit einem Adjuvans. Gemeinsam mit Biotech-Unternehmen Translate Bio will man dagegen einen experimentellen Impfstoff auf Messenger-RNA-Basis entwickeln. Laut der amerikanischen Organisation Milken Institute sind derzeit weltweit 123 verschiedene Impfstoffe gegen Covid-19 in der Entwicklung, 10 davon hätten bereits die klinische Testphase

++ Centogene erweitert Testkapazitäten ++

05.05.: Der Diagnostik-Spezialist Centogene hat angekündigt, seine Testkapazitäten für das neuartige Coronavirus zu erweitern. Das Unternehmen, das bisher in der Region Mecklenburg-Vorpommern testete, will seine validierten Sars-CoV-2 RT-PCR-Tests nun auch weltweit anbieten. Diese Ankündigung ist eine der jüngsten Initiativen des Unternehmens zur Unterstützung der frühestmöglichen Diagnose von Covid-19 und zur Verhinderung eines weiteren Ausbruchs. "Um diese globale Krise zu überwinden, müssen wir die Testzahlen weltweit deutlich erhöhen, um die Frühdiagnose zu unterstützen und den Ausbruch von Covid-19 zu minimieren", meint CEO Prof. Arndt Rolfs. Unter Nutzung unserer bestehenden Infrastruktur und Fähigkeiten habe man ein vollständig validiertes Testkit zum Nachweis von Sars-CoV-2-RNA entwickelt. Zur Erweiterung der Kapazitäten hat das Unternehmen ein neues Labor in Hamburg eröffnet. Dadurch sei Centogene nun "in der Lage, Patienten und Ärzten auf der ganzen Welt in höchster Qualität diagnostische Lösungen anzubieten", erklärt Senior Vice President of Clinical Lab Operations und Leiter des Hamburger Labors Dr. Florian Vogel.

++ Grundfos produziert Gesichtsvisiere ++

04.05.: Seit Ostern produziert der Pumpenhersteller Grundfos nach Bedarf bis zu 5.000 Gesichtsvisiere täglich, damit Mitarbeiter im Gesundheits- und Pflegebereich sich und Patienten vor einer Corona-Infektion schützen können. Einen ersten Prototypen hatte ein Team des Unternehmens bereits 36 Stunden nach einer Anfrage der dänischen Arzneimittelbehörde hergestellt. Nach dem ersten Anlaufen der Produktion im Stammwerk in Bjerringbro, Dänemark, haben auch die Fabriken in Frankreich und Serbien mit der Herstellung begonnen.

Zwei sehr wichtige Faktoren für die Entwicklung des Gesichtsschutzvisiere war eine einfache und unkomplizierte Herstellung sowie die komfortable und leichte Handhabung für das Personal. Das Visier besteht aus einer Kunststofffolie, die an einem Kunststoffrahmen befestigt ist. In der Anfangsphase des Projekts wurde der Rahmen in einem 3D-Druckverfahren hergestellt, inzwischen wird er in Spitzgusswerkzeugen aus dem normalen Produktionsprozess erzeugt. Die Lieferung dieser Hilfsgüter erstreckt sich vorerst auf Länder, in denen Grundfos mit eigenen Gesellschaften aktiv ist. So wurden neben Dänemark auch schon französische und italienische Einrichtungen beliefert. Abgegeben werden die Visiere kostenfrei als Spenden.

++ Solvay startet Solidaritätsfonds für Mitarbeiter ++

28.04.: Der Chemiekonzern Solvay hat kürzlich einen Solidaritätsfonds angekündigt, der Mitarbeiter und deren Angehörige unterstützen soll, die infolge der Covid-19-Krise in eine Notlage geraten sind. Den Fonds soll die belgische König-Baudouin-Stiftung verwalten und kontrollieren. Die Unterstützung der gemeinnützigen Organisation solle die zügige Einrichtung des Fonds "als unabhängige, globale und effektive karitative Einrichtung sicherstellen", erklärt Solvay-CEO Ilham Kadri. Der Solidaritätsfonds soll ...

Den vollständigen Artikel lesen ...