Auch der US-Konzern Abbott Laboratories gehörte in den letzten Wochen zu den Hoffnungsträgern, die dafür sorgen würden, dass die Corona-Pandemie in den USA bald in den Griff bekommen wird. Doch neueste Studien zeigen, dass der Schnelltest des Unternehmens bei vielen positiven Fällen das Corona-Virus nicht nachweisen konnte.

Den vollständigen Artikel lesen ...