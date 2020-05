Der kleinste unter den drei Großen operiert am flexibelsten. Der neue Chef (seit 7 Monaten) baut BMW sowohl auf der Techniklinie als auch im Marketing weitgehend um. Das gelingt BMW in der Regel deshalb am besten, weil es mit sehr kurzen Verwaltungswegen arbeitet. Auf die Perspektiven kommt es an.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Kennen Sie schon das Free TV-Angebot von Bernecker TV? Abonnieren Sie kostenlos den YouTube-Kanal von Bernecker TV unter: www.youtube.com/BerneckerTV

Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken