DGAP-Media / 2020-05-14 / 08:10 14. Mai 2020 *Reaktion auf COVID-19 Pandemie: Exyte und Univercells Technologies bündeln Kräfte für den schnellen Bau von Anlagen zur Impfstoffproduktion * *- Exyte steuert seine neue modulare ExyCell(R)-Technologie bei, mit der sich Produktionsanlagen für Biologika nach der aktuellen Good Manufacturing Practice (cGMP) in kürzester Zeit errichten lassen.* *- Univercells Technologies bringt seine integrierte NevoLine Bioproduktionsplattform sowie die scale-X Bioreaktoren ein, die eine kostengünstige Massenproduktion viraler Produkte bei geringem Platzbedarf ermöglichen.* *- Das kombinierte Angebot ermöglicht es Anwendern, vorgefertigte GMP-Produktionsanlagen für Impfstoffe bei neuen Krankheitsausbrüchen schneller zu implementieren.* Stuttgart und Brüssel, 14. Mai 2020: Exyte, weltbekannt für seine führende Expertise bei der Planung und dem Bau von Hightech-Anlagen, und Univercells Technologies, ein Anbieter neuartiger biopharmazeutischer Produktionstechnologien für die wirtschaftliche und skalierbare Fertigung Produkte zur Virusbekämpfung, verkünden ihre globale Zusammenarbeit für den optimierten Bau modularer, standardisierter und flexibler GMP-Herstellungsanlagen für Impfstoffe Die Partnerschaft ist eine Antwort auf die steigende weltweite Nachfrage nach Impfstoffen aufgrund der COVID-19-Pandemie und soll eine beschleunigte Lieferung großer Mengen von Impfstoffdosen ermöglichen, sobald ein Impfstoffkandidat zugelassen wird. Der rasche Einsatz vorgefertigter Anlagen soll eine zügige Massenproduktion von Impfstoffen gegen SARS-CoV-2 und andere Erreger ermöglichen und die Zeit bis zur Markteinführungverkürzen. Durch diese Partnerschaft wird das vorgefertigte modulare Bausystem von Exyte, ExyCell, mit der biopharmazeutischen Produktionsplattform NevoLine von Univercells Technologies kombiniert, deren Kernstück der Festbett-Bioreaktor scale-X ist. ExyCell lässt sich für jedes beliebige Prozesslayout konfigurieren, während die innovative NevoLine-Technologie durch Prozessintensivierung und Integration die kosteneffiziente Produktion vektorbasierter Impfstoffe und abgeschwächter Lebendimpfstoffe in großen Mengen ermöglicht. Vom integrierten, modularen Konzept profitieren vor allem Impfstoffentwickler und biopharmazeutische Hersteller. Die Investitions- und Betriebskosten für den Bau und die Inbetriebnahme von GMP-konformen Impfstoffproduktionsanlagen werden durch die vorgefertigte Lösung, die auf einer sehr geringen Grundfläche eine hohe Herstellungskapazität bietet, drastisch reduziert. Die Lösung eignet sich sowohl für den Bau neuer Anlagen als auch für die Umrüstung bestehender Einrichtungen. Dank vorselektierter Prozessausrüstungen unterstützt das modulare und einfach skalierbare Anlagenkonzept einen zügigen Kapazitätsausbau und eine beschleunigte Markteinführung. So können Impfstoffe für globale Immunisierungskampagnen künftig schneller bereitgestellt werden. *Über Exyte* Exyte ist weltweit führend in der Planung, Entwicklung und Lieferung von Anlagen für die Hightech-Industrie. Seit der Gründung vor mehr als 100 Jahren hat Exyte eine einzigartige Expertise für kontrollierte und regulierte Fertigungsumgebungen entwickelt. Das Unternehmen agiert auf der ganzen Welt und arbeitet mit den technisch anspruchsvollsten Kunden in Märkten wie der Halbleiter-, Batterie-, Biotech- oder Pharmaindustrie sowie im Bereich Datencenter zusammen. Seinen Kunden bietet Exyte das gesamte Leistungsspektrum - angefangen bei der Beratung bis hin zum Management schlüsselfertiger Lösungen. Das Unternehmen legt Wert auf höchste Qualitäts- und Sicherheitsstandards sowie vertrauensvolle, langjährige Beziehungen zu seinen Kunden und unterstützt sie bei der Bewältigung komplexer Herausforderungen. 2018 erwirtschaftete Exyte mit über 5.600 hoch motivierten und erfahrenen Mitarbeitern einen Umsatz von 3,5 Milliarden EUR. Mit seinem umfassenden Branchen-Know-how und außergewöhnlichen Mitarbeitern ist das Unternehmen optimal aufgestellt, um seine führende Marktposition weiter auszubauen. LinkedIn: Exyte [1] www.exyte.net/ExyCell [2] *Kontakt* Adriana Williams Vice President Corporate Communications and Investor Relations +49 711 8804 1489 adriana.williams@exyte.net *Über Univercells Technologies* Univercells Technologies ist ein führendes Unternehmen im Bereich von innovativer Produktionstechnologien zur kosteneffizienten Herstellung biopharmazeutischer Produkte. Das Portfolio umfasst passende Lösungen für den Einsatz im Bereich Forschung und Entwicklung bis hin zur kommerziellen Produktion. Das Unternehmen verbindet die Vorteile von Prozessintensivierung und Prozessintegration, um der wachsenden Nachfrage nach viralen Vektoren und Impfstoffen gerecht zu werden. Univercells Technologies ermöglicht seinen Kunden, die Produktionsleistung bei geringeren Raumanforderungen und Kosten zu steigern, ohne dabei künftige Anforderungen außer Acht zu lassen. Aufbauend auf jahrelangen Erfahrungen und unter Nutzung der Technologien von weltweit führenden Unternehmen wurde Univercells Technologies 2020 mit der Unterstützung der Univercells Gruppe in Belgien ausgegründet. LinkedIn: Univercells Technologies [3] www.univercellstech.com [4] *Kontakt* White Matter Communications Beth Willers +1 415-905-0324 bethw@whitemattercomm.com Ende der Pressemitteilung Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=IVKHAQDBOD [5] Dokumenttitel: Reaktion auf COVID-19 Pandemie: Exyte und Univercells Technologies bündeln Kräfte für den schnellen Bau von Anlagen zur Impfstoffproduktion Emittent/Herausgeber: Exyte AG Schlagwort(e): Gesundheit 2020-05-14 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 