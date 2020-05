flatex Morning-news Öl (WTI) (14.05.2020)

Der Preis für ein Fass Rohöl der US-Sorte WTI (West Texas Intermediate) konnte sich an der US-Terminbörse NYMEX rund um die wöchentlichen EIA-Lagerbestandsdaten anfänglich stabilisieren. Entgegen der Konsensschätzungen der Analysten, die von einem Lageraufbau von 4,59 Millionen Fass ausgegangen waren, addierten sich zu den Lagerbeständen 4,15 Millionen Fass. Das war zwar nur etwas weniger, doch dies stimmte zumindest die Händler am Rohölmarkt kurzfristig offenbar etwas optimistisch. In Bezug auf die OPEC-Meldungen konnte man am Mittwoch jedoch an diesem Optimismus eher zu zweifeln beginnen. Gemäß der neuesten OPEC-Prognose wäre von einem Absinken der globalen Nachfrage um 9,07 Millionen Fass auszugehen. Bis zum US-Handelsschluss sackten die Ölpreise wieder in den roten Bereich zurück.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom längerfristigen Kursverlauf vom hier relevanten Verlaufstief des 03. Oktober 2019 bei 49,44 US-Dollar bis zum Mehrjahreshoch des 08. Januar 2020 bei 63,73 US-Dollar, wären die übergeordneten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher zu ermitteln. Die Widerstände kämen bei den Marken von 26,34/29,71/31,80/33,09/35,17 und 40,62 US-Dollar in Betracht. Die Unterstützungen wären bei 20,89/17,52/15,43/12,05 und 9,97 US-Dollar auszumachen.

Long: DE000MC8V6J0 Morgan Stanley Faktor 2 WTI Crude Oil Jun20

Short: DE000MC8W315 Morgan Stanley Faktor 2 WTI Crude Oil Jun20

