Zürich (awp) - Am Schweizer Aktienmarkt geht die Anpassung an die Realität am Donnerstag weiter. Nach der schwungvollen Erholung war den Börsen weltweit zuletzt schon etwas die Luft ausgegangen. In dieser Woche beginnt sich nun langsam die Erkenntnis durchzusetzen, dass eine V-förmige Erholung der Weltwirtschaft doch eher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...