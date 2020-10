Am deutschen Aktienmarkt haben am Dienstag die Optimisten die Oberhand gewonnen. Nach einem verhaltenen Start setzte sich der Leitindex Dax am Nachmittag klar in der Gewinnzone fest und stieg letztlich um 0,61 Prozent auf 12 906,02 Punkte. Damit bewegt sich das Börsenbarometer wieder auf dem Niveau von Ende September.Die Anleger hätten wieder verstärkt auf eine Einigung im Ringen um ein weiteres US-Konjunkturpaket gesetzt, kommentierte Analyst David Madden vom Handelshaus CMC Markets. "US-Präsident ...

