Die News im Überblick: HTB schickt einen neuen AIF in Platzierung, Solvium erwartet schnelle Ausplatzierung, BVT erhält für aktuellen US-Fonds das Prädikat "gute Qualität" und Anleger des Buss Immobilienfonds 2 erhalten Gesamtrückflüsse über Plan.HTB: Neuer Fonds am StartDie HTB-Gruppe hat sich auf Immobilienfonds spezialisiert, die ihrerseits wiederum in eine Vielzahl anderer Immobilienfonds investieren. Solche Zweitmarktfonds haben den Vorteil, mit nur einem Investment eine sehr breite Streuung über verschiedene Objekte, Immobilientypen und Nutzungsarten, Standorte und Restlaufzeiten zu erzielen. Zudem können Zweitmarktfonds eine höhere Prognosegenauigkeit aufweisen - denn die Zielfonds laufen bereits seit geraumer Zeit und die bisherige Entwicklung ist somit nachvollziehbar. Anleger, die dieses Konzept interessant finden, erhalten nun eine neue Beteiligungsmöglichkeit: Der HTB 11. Immobilienfonds plant die Beteiligung an rund 50 Immobilienfonds. Darunter finden sich alle gängigen Immobilientypen wie Büro-, Handels-, Pflege-, Hotel-, Logistik- und Wohnimmobilien. Der als reiner Eigenkapitalfonds konzipierte AIF wurde mit einer Laufzeit von rund elf Jahren geplant, prognostiziert wird eine Gesamtausschüttung von 153,9 Prozent. Ein Beitritt ist ab 5.000 Euro möglich.

