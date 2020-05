Am Donnerstag geht es am deutschen Aktienmarkt zunächst deutlich nach unten.Der DAX steigt mit einem deutlichen Abschlag von 1,16 Prozent bei 10.418,04 Punkten in den Handel ein. Dabei reagiert der deutsche Aktienmarkt auch auf die schwachen Vorgaben aus Übersee: Sowohl an den US-Börsen als auch in Fernost waren zuletzt rote Vorzeichen zu sehen."Die Hoffnungen auf eine schnelle, V-förmige Erholung in wichtigen Wirtschaftsnationen schwinden immer mehr", erklärte Marktstratege Michael ...

