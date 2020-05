Während der Markt abtaucht, zieht die Aktie von WW (früher Weight Watchers) kräftig an. Der Grund ist ein positiver Analystenkommentar von Jefferies. Analystin Stephanie Wissink sieht in dem Diät-Spezialisten einen klaren Gewinner der Covid-19-Krise. Damit stößt sie ins gleiche Horn wie DER AKTIONÄR.Wissink erwartet, dass die Menschen wegen des Coronavirus in Zukunft mehr auf ihre Gesundheit achten werden. Laut dem Robert-Koch-Institut gehören Menschen, die adipös sind oder an Diabetes leiden, zur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...