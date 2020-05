cyan AG: Aon mit Cyber-Security-App von cyan gestartetDGAP-News: cyan AG / Schlagwort(e): Kooperation cyan AG: Aon mit Cyber-Security-App von cyan gestartet14.05.2020 / 09:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Aon mit Cyber-Security-App von cyan gestartet* Aon CySec-App in Österreich und Schweiz eingeführt, globaler Rollout soll folgen* Aon CySec-App ermöglicht vollumfänglichen Schutz durch cyan-Technologie* Zusammenarbeit mit Aon soll weltweit ausgebaut werdenMünchen, 14. Mai 2020 - Aon und cyan bieten eine neue Art der präventiven, digitalen Sicherheit mit der Einführung der Aon CySec-App. Diese ist jetzt im Aon Corporate Design im Android Play Store und iOS App Store zunächst in Österreich und der Schweiz erwerbbar und schützt Android- und iOS-Geräte vor Onlinegefahren wie Viren, Malware oder Phishing-Attacken. Beide Partner sehen massiven Bedarf für ein solches Produkt und wollen die neue Lösung in einem zweiten Schritt weltweit ausrollen.Cyrill Sennhauser, Member of the Aon Executive Board: "In der Zeit des COVID-19 Virus haben sich Cyber-Angriffe auf Mobile Devices wie Smartphones, Tablets und Laptops massiv erhöht. So funktional diese Geräte auch sind, bilden sie doch die größte Schwachstelle im Sicherheitssystem. Mit der Aon CySec-App schließen wir nun eine gravierende Sicherheitslücke, speziell für Firmen und Privatpersonen, die sich bisher nur geringfügig gegen solche Gefahren schützen konnten. Damit bieten wir unseren Kunden und allen weiteren Mobile-Device-Nutzern einen präventiven, digitalen Cyberschutz."Peter Arnoth, CEO der cyan AG: "Wir sind sehr zuversichtlich, dass die CySec-App von Aon ein voller Erfolg wird. Aon hat das Cyber-Security Thema weit oben auf der Agenda und mit ihrem globalen Setup in 120 Ländern und mehr als 50.000 Mitarbeitern auch die Fähigkeit, entsprechende Themen breit zu vermarkten."Unter folgendem Link ist die Pressemitteilung von Aon zu dem App-Launch einsehbar: https://www.aon.com/austria/about-aon/presse_aon_austria.jspÜber Aon:Aon ist ein führendes, globales Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen und bietet eine breite Palette an Lösungen zu Themen wie: Risiko, Altersversorgung, Vergütung und Gesundheit an. Aon berät weltweit in über 500 Versicherungsbüros Kunden aus 120 Ländern. Die Gesellschaft gehört zu den internationalen Marktführern im Bereich Risikomanagement und zählt über 50.000 qualifizierte MitarbeiterInnen.Über cyan:Die cyan AG (XETR: CYR) ist ein führender, weltweit aktiver Anbieter von intelligenten IT-Sicherheitslösungen und Telekom-Services mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Hauptgeschäftsbereiche der Gesellschaft sind Cybersecurity-Lösungen für Endkunden von Mobil- und Festnetzinternetanbietern (MNO), virtuellen Mobilfunkanbietern (MVNO) sowie Banken und Versicherern. Die Lösungen von cyan werden in die Infrastruktur des Geschäftspartners integriert und dann unter seinem Namen ("white-labeled") an dessen Endkunden angeboten ("B2B2C").Heute zählt die Unternehmensgruppe mehr als 50 internationale Kunden, über die Produkte von cyan an rund 8 Millionen Endkunden vertrieben werden. Dabei kann cyan ein Angebot entlang der gesamten Wertschöpfungskette von der Plattform, Datenoptimierung bis hin zur Cybersicherheit bieten. Zusätzlich betreibt cyan ein eigenes Forschungs- & Entwicklungszentrum mit dem Ziel, Trends in der Industrie frühzeitig zu erkennen und optimale Produktlösungen zu entwickeln. Im Dezember 2018 hat cyan einen globalen Gruppenvertrag mit Orange im Zuge eines internationalen Ausschreibungsverfahren für sich gewinnen können. cyans Kooperationspartner sind unter anderem der weltweit führende Versicherungsbroker Aon wie auch der Zahlungsdienstleister Wirecard.Weitere Informationen stehen unter www.cyansecurity.com bereit.Investorenkontakt: Florian Rukover, Head of IR cyan AG florian.rukover@cyansecurity.comPressekontakt: Anita Schneider Better Orange IR & HV AG anita.schneider@better-orange.de14.05.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: cyan AG Friedrich-Herschel-Strasse 5 80679 München Deutschland Internet: www.cyansecurity.com ISIN: DE000A2E4SV8 WKN: A2E4SV Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1044337Ende der Mitteilung DGAP News-Service1044337 14.05.2020