Hannover (www.anleihencheck.de) - Nach zwei Wochen Ruhepause wurde am Dienstag wieder eine Transaktion am Covered Bond-Primärmarkt verzeichnet, so Matthias Melms, CIIA, CCrA, sowie Dr. Frederik Kunze von der NORD/LB.Die österreichische Hypo NOE habe einen siebenjährigen Hypothekenpfandbrief (ISIN XS2176710510/ WKN nicht bekannt) im Volumen von EUR 500 Mio. emittiert. Mit dem Signaling, dass Emissionsvolumen von EUR 500 Mio. nicht aufzustocken (will not grow - WNG), sei das Volumen bereits zur Bucheröffnung begrenzt worden. Nach einer anfänglichen Guidance von ms +25 Bp area habe aufgrund der sehr hohen Nachfrage der Spread auf ms +19 Bp eingeengt werden können. Das Buch über EUR 2,7 Mrd. habe dabei deutlich das Interesse der Investoren nach Covered Bonds auf dem immer noch erweiterten Spreadniveau signalisiert. Zudem sei der Spread für viele Investoren auch im Vergleich zu der am Vortag emittierten BER-GER 0.01 05/18/27 attraktiv gewesen, die bei ms +9 Bp an den Markt gebracht worden sei. ...

