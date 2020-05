Hot News: Herausragende Ergebnisse des 2019er Bohrprogrammes - aktualisierte Ressourcenschätzung!

Anzeige / Werbung

Herausragende Ergebnisse des 2019er Bohrprogrammes - aktualisierte Ressourcenschätzung!

Lieber Leserinnen und Leser,

BREAKING NEWS!!! Gerade erreichen uns erneut sehr gute Nachrichten unseres Seltenen Erden Picks Defense Metals (WKN: A2PBZ4, TSXV: DEFN, FRA: 35D):

Das Unternehmen berichtet, dass seine aktualisierte Ressourcenschätzung für das Wicheeda REE-Projekt auf insgesamt 27 Explorations-Diamantbohrlöchern basiert, welche 2008/2009 von früheren Betreibern (14 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 2.244 Metern) und 2019 Von Defense Metals (13 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 2.005 Metern) abgeschlossen wurden; insgesamt wurden dabei 1.315 Bohrkernanalysen vorgenommen!

Im Folgenden sehen Sie die Highlights der neuen Ressourcenschätzung (vgl. akt. Meldung):

49% Steigerung des gesamten Tonnengehaltes hinsichtlich des aktualisierten Wicheeda REE-Projekts, basierend auf den Ergebnissen der Diamantbohrungen von 2019 mit 13 Löchern über insgesamt 2.005 Metern;

30% Anstieg der gesamten Durchschnittsgrade, teilweise durch den Einsatz von potenziell wirtschaftlich signifikantem Praseodym, das zuvor nicht geschätzt wurde;

Umwandlung von 4.890.000 Tonnen in angezeigte (indicated) Ressourcen, die zuvor noch als abgeleitete (inferred) Ressourcen definiert waren;

Erhöhung der abgeleiteten Ressourcen um 730.000 Tonnen im Vergleich zur ersten Wicheeda Ressourcenschätzung

Potenzial für die Erweiterung der Wicheeda-Lagerstätte nach Norden und Westen in Abwärtsrichtung

Signifikante Ressourcen-Steigerung zeigt das enorme Potential von Defense Metals!

Die neue Ressourcenschätzung für das Wicheeda-Projekt enthält angezeigte (indicated) Ressourcen von 4.890.000 Tonnen mit einem durchschnittlichen Gehalt von 3,02% LREO (leichte Seltenerdoxide) und abgeleitete (inferrred) Ressourcen von 12.100.000 Tonnen mit einem durchschnittlichen Gehalt von 2,90% LREO! Der Cut-Off war 1,5%, ausgedrückt als Metall!

Die neue erweiterte Ressource kann also durchaus als Meilenstein in der jüngsten Firmengeschichte von Defense Metals (WKN: A2PBZ4, TSXV: DEFN, FRA: 35D) angesehen werden!

Entsprechend zeigte sich Craig Taylor, Präsident und CEO von Defense Metals, mehr als zufrieden und sagte:

"Mit der Veröffentlichung unserer aktualisierten Ressourcenschätzung hat Defense Metals einen weiteren wichtigen Meilenstein bei der Weiterentwicklung dessen erreicht, was das Management für eines der überzeugendsten unentwickelten Seltene Erden Projekte in Nordamerika hält. Unsere erfolgreiche Bohrkampagne 2019 hat zu einer deutlichen Ausweitung und einem erhöhten Vertrauen hinsichtlich der Vorkommen der Wicheeda REE-Lagerstätte geführt, die in Richtung Norden un Westen weiter offen bleibt. "

Hier geht's zur heutigen Pressemeldung mit allen wichtigen Daten!

Defense Metals hat massive Vorteile gegenüber anderen Seltenen Erden Unternehmen

Vorteil Nr. 1: Lage

Eines der Projekte von Commerce Resource befindet sich in Nunavut. Das Hauptaugenmerk von Ucore liegt auf einer Liegenschaft in Alaska. Auf der Website von Search Minerals heißt es über das Red Wine Projekt: "Die weitere Exploration in der Region wurde eingeschränkt, um sich auf potenzielle Kunden in besser zugänglichen Regionen zu konzentrieren."

Im Gegensatz dazu bietet das Wicheeda REE-Projekt von Defense Metals (WKN: A2PBZ4, TSXV: DEFN, FRA: 35D) alles, was ein Bergbauunternehmen an einem Standort sucht: Über eine große Forststraße, die mit einer Autobahn verbunden ist (Highway 97); Hauptwasserkraftleitung; Hauptgasleitung; Kanadische nationale Eisenbahnlinie im nahe gelegenen Dorf. Ganz zu schweigen von ausgebildeten Arbeitskräften im nahe gelegenen Prince George, einem strategischen Bergbauzentrum.

Vorteil Nr. 2: Geschwindigkeit des Fortschritts

Ein weiterer großer Vorteil von Defense Metals (TSXV: DEFN) (OTCQB: DFMTF) (FRA: 35D), den der Markt liebt, ist die Geschwindigkeit des Fortschritts.

Appia Energy hat vor 16 Jahren erstmals Ansprüche auf sein Grundstück in Elliot Lake erhoben. Das letzte Mal, dass dort gebohrt wurde, war vor 8 Jahren. Commerce Resources hat seine ersten Ansprüche an sein Blue River-Projekt vor 20 Jahren geltend gemacht… das letzte Mal, dass sie dort bohrten, war vor 9 Jahren.

Das heißt nicht, dass diese Unternehmen in den letzten Jahren keine weiteren Maßnahmen ergriffen haben, aber es bereitet Anlegern sicherlich keine Freude, wenn sie diese Art von Zahlen sehen.

Im Gegensatz dazu haben Defense ihre Explorationsausgaben für Jahr 1 und Jahr 2 innerhalb von 12 Monaten nach dem Erhalt der Option auf das Wicheeda REE-Projekts überschritten.

Das ist die Art von Engagement und schnellem Fortschritt, welche Investoren aufhorchen lassen!

Vorteil Nr. 3: Finanzierung

Darüber hinaus verfügt die Firma über ausreichend finanzielle Mittel, um dank des Abschlusses einer Privatplatzierung Ende 2019 und in 2020 das Wicheeda REE-Projekts ernsthaft nach vorne zu bringen.

Genau der richtige Zeitpunkt, um in Aktien von Seltene Erden Firmen zu investieren

Die größten bekannten Vorkommen liegen in China, genauer gesagt in der Inneren Mongolei, die als autonomes Gebiet zur Volksrepublik China gehört. Rund 97 Prozent der Seltenen Erden werden dort gefördert. Dabei verfügt China nach Schätzungen nur über ein knappes Drittel der weltweiten Ressourcen.

Übersicht über laufende und geplante Minenproduktionen sowie weitere große Vorkommen

Um die Vormachtstellung der Chinesen zu brechen wurde die Energy Resource Governance Initiative (ERGI) gegründet. Wie wir bereits berichteten haben sich die Regierungen von Australien, Botswana, Kanada, Peru und den Vereinigten Staaten zusammengeschlossen um zukünftig eine solide Governance des Bergbausektors und belastbare Lieferketten für Energiemineralien zu fördern. Durch diese Initiative werden die Länder dazu verpflichten, die Governance-Grundsätze voranzutreiben, bewährte Verfahren auszutauschen und gleiche Wettbewerbsbedingungen zu fördern.

Mark Pituch, Energiebeauftragter im Büro für Energieressourcen des US-Außenministeriums erklärt in diesem Video die avisierte Umsetzung

Der REE-Markt ist riesig, wächst aus US-Sicht unter chinesischer Bedrohung

Der weltweite Markt für Seltenerdelemente belief sich 2018 auf USD 2,80 Mrd.

Jede fortschrittliche Waffe im US-Arsenal - von Tomahawk-Raketen über den F-35-Kampfflugzeug bis hin zu mit Aegis ausgerüsteten Zerstörern und Kreuzern und allem dazwischen hängt auch von Komponenten ab, die aus Seltenerdelementen hergestellt wurden.

Sogar die Satelliten, auf die wir uns in vielen Bereichen so stark verlassen - für die Kommunikation mit Frühverteidigungswarnsystemen - benötigen REE- Elemente, um zu funktionieren.

Nicht vergessen: REEs sind extrem wichtig für das amerikanische Militär

Präsident Trump stellte auch offiziell fest, dass die inländische Produktion, Trennung und Herstellung von Seltenerdmetallen "für die Landesverteidigung" der USA von wesentlicher Bedeutung sind.

Bei der Erschließung des Marktes für Seltenerdenelementen in Nordamerika, baut Defense Metals auf die Erfahrungen, Kontakte und Beratung, des ehemaligen leitenden US-Geheimdienstoffiziers, Karl Wagner, der wie berichtet als strategischer Berater seit kurzem im Team von Defense zu finden ist.

Wir liefern Ihnen 8 überzeugende Gründe, die das gewaltige Potential der Firma zeigen:

Das Verteidigungsministerium prüft derzeit Defense Metals (TSXV: DEFN) (OTCQB: DFMTF) (FRA: 35D) als integralen Bestandteil der Versorgung mit REEs, für deren Förderung das amerikanische Militär sehr interessiert ist. Wenn dies genehmigt wird, ist dies die Art von Nachrichten, die Schlagzeilen machen werden und so die Aktie auf ein neues Niveau heben dürften. Defense Metals besitzt eines der hochwertigen REE Assets Nordamerikas Deutlich unterbewertet in Bezug auf Standort, Finanzierung und Geschwindigkeit des Fortschritts Wachsende Nachfrage und potentielle Engpässe in der Versorgung mit REE's Ein Management das weiß wie man Unternehmen aufbaut und natürliche Ressourcen entwickelt Zu diesem herausragenden Management gehört jetzt auch der strategische Berater Karl Wagner. Defense Metals kann als nordamerikanisches Unternehmen auf die volle Unterstützung der Energy Resource Governance Initiative (ERGI) setzen Deutliche Erhöhung der gesamten Ressourcenbasis durch das letzte Bohrprogramm

…wer jetzt noch zögert, versteht die Börse nicht:

Schauen Sie sich bitte die Bewertung von Defense Metals an:

Marktkapitalisierung der Firma aktuell: 5,6 Mio. EUR

Weltweiter Markt für Seltenerdelemente: 2,80 Mrd. USD

… allein daran erkennen Sie, welches enormes Aufholpotenzial dort noch besteht.

FAZIT:

Für uns hat die Aktie klares Vervielfachungspotential! Ausgehend von dem was Defense Metals (WKN: A2PBZ4, TSXV: DEFN, FRA: 35D) im Boden hat, steht hier schon bald eine kurzfristige Neubewertung an!

Warten Sie also nicht zu lange auf die nächsten News, sondern seien Sie von Anfang an mit dabei! Wir können Ihnen die Ideen liefern, handeln müssen Sie selbst! Machen Sie Ihr Research und sehen Sie selbst, was Defense Metals anzubieten hat!

