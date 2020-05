Trotz Corona-Krise bleibt die Deutsche Konsum REIT-AG auf Wachstumskurs: Im ersten Halbjahr 2019/20 konnte die auf deutsche Einzelhandelsimmobilien spezialisierte Gesellschaft die Mieterlöse um 28 % auf 25 Mio. Euro steigern. Zugleich bestätigte CEO Rolf Elgeti die Prognose für das Gesamtjahr: Die wesentliche Kennziffer Funds from Operations (FFO) soll 2019/2020 auf 34 bis 36 Mio. steigen. Auf annualisierte Basis (FFO Run Rate) wird bis Ende des laufenden Geschäftsjahres ein Anstieg auf 40 bis 42 Mio. erwartet. Aktuell seien nur noch etwa 4 % der Mieter von Schließungen betroffen, so dass bereits die Maimiete wieder fast vollständig geflossen sei. Wir stufen die Aktie der Deutschen Konsum REIT-AG weiterhin als aussichtsreiches Investment ein.



