Seefeld (ots) - Mit einer humorvollen Aktion macht ein kleiner Familienbetrieb zur Grenzöffnung auf sich aufmerksam.Wer seinen Sommerurlaub in neu renovierten Ferienwohnungen in den Tiroler Bergen verbringen möchte, findet in Seefeld/Tirol ein humorvoll verpacktes Angebot. Mit einer riesigen 8 mal 5 Meter großen Mundschutzmaske am Haus möchte das Designapartmenthaus "dasValdo" ein besonderes Zeichen setzen und sich bei dem medizinischen Personal für die harte Arbeit der letzten Monate bedanken. Gäste aus dem medizinischen Bereich können sich in dem im Dezember 2019 wieder eröffneten Designapartmenthaus am Seefelder Plateau ausgiebig erholen und erhalten 50% Rabatt auf ihren Aufenthalt.Da insbesondere für viele Familien die letzten Wochen sehr herausfordernd waren, gibt es auch für Familien ein besonderes Angebot. Alle Kinder bis 12 Jahren freuen sind über einen gratis Aufenthalt! Natürlich mit Stornierungsmöglichkeit bis zum Tag der Anreise!Mit der Aktion soll ein Zeichen der Dankbarkeit gesetzt werden. Aufgehängt wurde der überdimensionale Mundschutz übrigens von den Rennrodlern Thomas Steu, Lorenz Koller, Yannick und Jonas Müller, die voll hinter dem neuen Konzept und Design stehen. Die Schutzmaske dient dabei als Symbol für einen verdienten und gefahrlosen Urlaub. Gerade bei Ferienwohnungen mit separaten Eingang ist es viel leichter, den notwendigen Abstand zu halten. Darüber hinaus garantiert "dasValdo" schon jetzt die Einhaltung aller Schutzmaßnahmen.Ohne Risiko ab 29. Mai in den Urlaub fahren, mit der Familie in einem Designapartment wohnen und die heimischen Berge genießen - eine gelungene Aktion mit Herz, welche uns vom Sommerurlaub träumen lässt. Alle Informationen zu dieser Aktion findet man auf www.das-valdo.atWeitere Information zum Angebot finden Sie hier Weitere Informationen (https://www.das-valdo.at/)Pressekontakt:dasValdoChristoph EnglTel. 0043 660 6073079engl.christoph@gmail.com