von Stephan Bauer, Euro am SonntagAllerdings berichtete Chef Dan Schulman von einem starken Geschäft im April. "Es sieht so aus, als sei aus einem Nice-to-have ein Must-have geworden", so Schulman. PayPal habe im April 7,4 Millionen Konten dazugewonnen, der Umsatz sei um 17?Prozent gestiegen. Die Aktie sprang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...