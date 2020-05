Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundesgesundheitsminister Jens Spahn schließt trotz der hohen Ausgaben zur Bekämpfung der Corona-Pandemie höhere Krankenversicherungsbeiträge aus und will stattdessen mehr Steuergelder in das System pumpen.

"Sozialversicherungsbeiträge sollen in dieser wirtschaftlich schwierigen Phase nicht steigen, schon gar nicht über die 40 Prozent, die ja auch eine wichtige Marke für viele Unternehmen, für Arbeitgeber, auch für die Arbeitnehmer ist, die am Ende dann weniger Netto haben", sagte der CDU-Politiker am Donnerstag dem Fernsehsender Phoenix.

"Deswegen werden wir dann, und das ist auch das gemeinsame Verständnis in der Bundesregierung, über einen höheren Bundeszuschuss für 2021 mindestens einmal in die Krankenkasse, um die Beitragssätze zu stabilisieren."

Der Bundestag will am Donnerstag einem Gesetz zur Eindämmung der Corona-Pandemie und der Zahlung eines abgabefreien Bonus für Altenpfleger von bis zu 1.500 Euro zustimmen. Die Gesetzlichen Krankenkassen haben gefordert, das für die geplante massive Ausweitung der Corona-Tests der Bundeshaushalt aufkommen soll. Der Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenkassen hat bereits vor existentiell bedrohlichen Liquiditätsengpässen wegen der gestiegenen Ausgaben gewarnt.

