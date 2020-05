Der CEO von Berkshire Hathaway, Warren Buffett, schockierte kürzlich die Investoren, indem er die gesamte Beteiligung an vier großen Fluglinien verkaufte - und das mit großem Verlust. "Ich weiß nicht, ob in zwei oder drei Jahren so viele Menschen so viele Passagiermeilen fliegen werden wie im vergangenen Jahr", sagte Buffett. Das fand ich sehr interessant, denn es zeigt, dass Buffett trotz der Notwendigkeit von Flugreisen in der globalen Wirtschaft davon ausgeht, dass die Coronavirus-Pandemie ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...