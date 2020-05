Eine Verschnaufpause gönnten sich die US-Indizes im gestrigen Mittwochshandel (13.05.). Aussagen des Fed-Präsidenten zur Lage der US-Wirtschaft sorgten für eine gewisse Unruhe und Nervosität. Die Marktakteure übten sich daraufhin in Zurückhaltung und ließen Vorsicht walten. Wir hatten an dieser Stelle bereits des Öfteren betont, dass wir die Indizes in einer wichtigen Phase wähnen. Der gestrige Handelsverlauf bestätigt uns nun einmal mehr in dieser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...