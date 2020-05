Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA beschließt virtuelle Hauptversammlung am 8. Juli 2020DGAP-News: Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Hauptversammlung Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA beschließt virtuelle Hauptversammlung am 8. Juli 202014.05.2020 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA beschließt virtuelle Hauptversammlung am 8. Juli 2020Bad Teinach-Zavelstein, 14. Mai 2020 - Die Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA (ISIN DE0006614001; DE0006614035) wird ihre Hauptversammlung am 8. Juli 2020 zum Schutz der Gesundheit von Aktionärinnen und Aktionären, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den beteiligten Beratern und Dienstleistern als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre/-innen oder ihrer Bevollmächtigten abhalten.Dies haben die Geschäftsführung der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates aufgrund der Ausbreitung des neuartigen SARS-CoV-2-Virus (kurz: COVID-19-Pandemie) beschlossen. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 2 § 1 Abs. 1, 2 S. 1, Abs. 6 des Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht.Kontakt:Public Relations Petra Huffer T: +49 (0)6841 105-803 E: investor.relations@mineralbrunnen-kgaa.de14.05.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA Badstraße 41 75385 Bad Teinach-Zavelstein Deutschland Telefon: 07053 - 9262 0 Fax: 07053 - 9262 67 E-Mail: investor.relations@mineralbrunnen-kgaa.de Internet: www.mineralbrunnen-kgaa.de ISIN: DE0006614001, DE0006614035 WKN: 661400, 661403 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board), Stuttgart (Freiverkehr Plus) EQS News ID: 1044237Ende der Mitteilung DGAP News-Service1044237 14.05.2020