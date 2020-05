Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die ostasiatischen Aktienmärkte sind am Donnerstag nach einer Ausweitung der Verluste im Späthandel den sehr schwachen Vorgaben der Wall Street gefolgt. Wie in den USA sorgten die jüngsten Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell für starke Verunsicherung. Laut Powell sind die Aussichten für die Wirtschaft wegen der Coronavirus-Pandemie "höchst unsicher" und möglicherweise könnten weitere teure Unterstützungsmaßnahmen für die Wirtschaft nötig werden.

Die Verluste bei den Indizes reichten bis zu 1,7 Prozent in Sydney und Tokio, wo der Nikkei-Index mit 19.915 Punkten und damit nur ganz knapp über dem Tagestief aus dem Handel ging. Ihm machte zusätzlich erneut der Yen zu schaffen, der zum Dollar in seiner Funktion als sicherer Hafen zulegte. Der Dollar kostete zuletzt 106,85 Yen, verglichen mit 107,20 am Mittwochmorgen. Insgesamt zeigte sich der Dollar aber gut behauptet, der Dollarindex lag knapp im Plus. Die US-Devise hatte am Vortag bereits zugelegt, nachdem sich Powell gegen negative US-Zinsen ausgesprochen hatte. Zudem sprechen Marktexperten auch beim Dollar als sicherem Hafen im Vergleich zu vielen anderen Währungen.

In Sydney drückten schwache Arbeitsmarktdaten zusätzlich auf die Stimmung. Sie erreichten Analysten zufolge in mehrfacher Hinsicht negative Rekorde. Der Rückgang der Beschäftigung war ebenso der größte seit Aufzeichnung der Daten wie der Anstieg der Arbeitslosenquote von 5,2 auf 6,2 Prozent und damit den höchsten Stand seit Juli 2015.

In Hongkong standen erneut Aktien aus dem Immobiliensektor auf den Verkaufszetteln, weil sich dort Sorgen über wieder aufflammende Proteste hielten. Wharf Real Estate und Sun Hung Kai Properties lagen im Späthandel bis zu 2,5 Prozent zurück. Das Schwergewicht Tencent lag zunächst nach positiv aufgenommenen Quartalszahlen deutlicher im Plus, wurde dann aber mit dem schwachen Gesamtmarkt mit nach unten gezogen. Zuletzt gab das Papier um 0,1 Prozent nach. Bocom International und Nomura haben nach der Zahlenvorlage ihre Kursziele für die Aktie des Internetriesen erhöht.

Weiter im Blick habe die in wenigen Tagen bevorstehende quartalsmäßige Überprüfung der Zusammensetzung des Hang Seng Index gestanden, hieß es mit Verweis auf potenzielle Aufsteiger wie den Smartphonehersteller Xiaomi und das Technologieunternehmen Meituan Dianping. Deren Aktien gewannen 0,5 bzw 2,3 Prozent.

Sony nach Quartalszahlen schwach - Takeda sehr fest

In Tokio büßten Sony nach der Vorlage der Quartalszahlen 3,9 Prozent ein. Sony verdiente wegen der Pandemie im vierten Quartal 86 Prozent weniger. Anders bei Takeda Pharmaceutical: Hier zog der Kurs nach dem Quartalsbericht kräftig an um fast 5 Prozent. Takeda schaffte es in seinem vierten Quartal in die schwarzen Zahlen.

Die Aktie des Spieleentwicklers Nexon machte einen Satz um fast 15 Prozent nach oben. Hier konnten die Markterwartungen geschlagen werden. Mazda gingen nach den Quartalszahlen 3,2 Prozent billiger aus dem Tag.

Daiwa House Industry sackten um 11 Prozent ab, belastet von der Prognose eines 55-prozentigen Gewinneinbruchs im laufenden Fiskaljahr. Sehr schwach lagen Aktien aus der Elektronikbranche im Markt wie Shibaura Mechatronics (minus 8,9 Prozent), Brother Industries (minus 4,4 Prozent) und Fuji Electric (minus 5,2 Prozent).

Korean Air Lines gaben zunächst weiter nach, nachdem die Fluglinie eine Kapitalerhöhung angekündigt hatte. Zum Handelsschluss machte der Kurs dann aber einen Satz nach oben und schloss fast 4 Prozent höher. Daewoo Engineering & Construction konnten sich behaupten nach dem Abschluss eines Vertrags zum Bau einer Flüssiggasanlage in Nigeria.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.328,70 -1,72% -20,28% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 19.914,78 -1,74% -14,33% 08:00 Kospi (Seoul) 1.924,96 -0,80% -12,41% 08:00 Schanghai-Comp. 2.870,34 -0,96% -5,89% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 23.840,13 -1,41% -14,26% 10:00 Taiex (Taiwan) 10.786,68 -1,30% -10,09% 07:30 Straits-Times (Sing.) 2.527,19 -1,74% -20,19% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.393,92 -0,23% -12,06% 11:00 BSE (Mumbai) 31.393,36 -1,92% -24,00% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:43 % YTD EUR/USD 1,0809 -0,1% 1,0818 1,0838 -3,6% EUR/JPY 115,45 -0,3% 115,81 115,99 -5,3% EUR/GBP 0,8851 +0,1% 0,8841 0,8831 +4,6% GBP/USD 1,2212 -0,2% 1,2235 1,2271 -7,9% USD/JPY 106,81 -0,2% 107,06 107,03 -1,7% USD/KRW 1227,16 -0,0% 1227,55 1225,97 +6,2% USD/CNY 7,0966 +0,1% 7,0923 7,0945 +1,9% USD/CNH 7,1096 -0,0% 7,1115 7,1087 +2,1% USD/HKD 7,7505 -0,0% 7,7512 7,7507 -0,5% AUD/USD 0,6444 -0,2% 0,6455 0,6471 -8,0% NZD/USD 0,5993 -0,0% 0,5994 0,6009 -11,0% Bitcoin BTC/USD 9.475,76 +1,3% 9.358,01 8.878,76 +31,4% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 25,97 25,29 +2,7% 0,68 -56,3% Brent/ICE 29,93 29,19 +2,5% 0,74 -52,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.716,02 1.715,55 +0,0% +0,47 +13,1% Silber (Spot) 15,56 15,65 -0,6% -0,09 -12,9% Platin (Spot) 769,90 760,00 +1,3% +9,90 -20,2% Kupfer-Future 2,35 2,35 +0,2% +0,01 -16,1%

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/err

(END) Dow Jones Newswires

May 14, 2020 03:49 ET (07:49 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.