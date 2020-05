München (ots) - Ob er will oder nicht - TELE 5 gratuliert dem "one and only-Oldie-but-Goldie" Thomas Gottschalk zum 70. Geburtstag mit einem Filmfeuerwerk der Superlative!Dem herbstblonden Showmaster, der Fernseh-Ikone Deutschlands, schenken deine Freunde von TELE 5 einen ganzen Sonntagabend.Thommy, unsere beste Sendezeit gebührt dir!Mit einem "D-Movies Spezial: Thomas Gottschalk zum 70sten" begeben wir uns am Sonntag, den 17. Mai auf die Spuren des schauspielerischen Schaffens von Thomas Gottschalk und ehren den TV-Titanen mit seinen schönsten Filmen.Wir lassen uns auch nicht lumpen und schmeißen eine Party - die TELE 5 Thomas-Gottschalk-Geburtstags-Party mit "DIE EINSTEIGER" (20:15 Uhr), "ZÄRTLICHE CHAOTEN" (22:20 Uhr) sowie "MAMA MIA - NUR KEINE PANIK" (00:15 Uhr).Aber was wären die schönsten Filme ohne die Schlechtesten?Deshalb gibt es am Freitagabend, den 15. Mai einen Vorgeschmack. Thomas Gottschalk als ostdeutscher Erfinder eines mit Rübensaft angetriebenen Super-Trabbis in der Trashfilm-Hauptrolle seines Lebens! In "SchleFaZ: TRABBI GOES TO HOLLYWOOD" würdigen Oliver Kalkofe und Peter Rütten mit dem Ostalgie-Meets-American-Way-of-Life-Superhit Thomas Gottschalk auf ihre ganz eigene Art und Weise und zerlegen sein Filmwerk fachmännisch in alle Einzelteile...Pressekontakt:TELE 5Manager KommunikationAlina HülskenTel.: +49 (89) 649568-189Alina.Huelsken@tele5.deFür Fotoanfragen:TELE 5 FotoredaktionJudith HämmelmannTel.: +49 (89) 649568 - 182judith.haemmelmann@tele5.deInformationen und Bildmaterial zum Programm von TELE 5 finden Sieauch in der TELE 5-Presselounge unter presselounge.tele5.deOriginal-Content von: TELE 5, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43455/4596717