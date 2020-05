Horus AG: Jahresergebnis 2019DGAP-News: Horus AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis Horus AG: Jahresergebnis 201914.05.2020 / 10:33 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Horus AG: Jahresergebnis 2019Der Aufsichtsrat der HORUS AG hat am 12. Mai 2020 den Jahresabschluss 2019 festgestellt.Die HORUS AG weist für das Geschäftsjahr 2019 einen Jahresüberschuss von 3.814,50 Euro aus (Geschäftsjahr 2018: Jahresfehlbetrag 519.163,42 Euro).Nach Einstellung von 190,73 Euro in die gesetzliche Rücklage ergibt sich ein Bilanzgewinn von 3.623,77 Euro.Vorstand und Aufsichtsrat werden der Hauptversammlung vorschlagen, den gesamten Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2019 in Höhe von 3.623,77 Euro auf neue Rechnung vorzutragen.Der Inventarwert je Aktie der HORUS AG beträgt per 30. April 2020 1,40 Euro.Die HORUS AG wird ihren Geschäftsbericht für das Jahr 2019 im Juni 2020 veröffentlichen.Wann und in welcher Form die Hauptversammlung in diesem Jahr stattfinden wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch offen.Köln, 14. Mai 2020Dr. Johannes Blome-Drees Vorstand der HORUS AGLütticher Straße 8a 50674 KölnTel. (02 21) 2 40 34 96 Fax (02 21) 21 39 01mail@horus-ag.de www.horus-ag.de14.05.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Horus AG Lütticher Straße 8a 50674 Köln Deutschland Telefon: 0221 / 2403496 Fax: 03212/ 4151943 E-Mail: mail@horus-ag.de Internet: www.horus-ag.de ISIN: DE0005204127 WKN: 520412 Börsen: Freiverkehr in München, Stuttgart EQS News ID: 1044873Ende der Mitteilung DGAP News-Service1044873 14.05.2020