Neue jährliche Auszeichnung würdigt weibliche Führungskräfte im Versicherungswesen, deren Arbeit sich positiv auf die Gesellschaft auswirkt und dazu beiträgt, Versicherungen zu einer positiven Kraft zu machenDie erste jährliche Auszeichnung des Geneva Association Women in Insurance Award geht an Garance Wattez-Richard, CEO von AXA Emerging Customers, für ihre Arbeit zur Bekämpfung der Versicherungsschutzlücke in Schwellenländern und zum Schutz unterversorgter Bevölkerungsgruppen.Charles Brindamour, Vorsitzender der Geneva Association und CEO von Intact Financial, sagte: "Ich möchte Garance Wattez-Richard zu dieser Auszeichnung gratulieren, mit der ihr wichtiger Beitrag zum Schutz benachteiligter Gruppen der Gesellschaft gewürdigt wird. Ihr Engagement für die Förderung einer inklusiven Versicherung wird eine nachhaltige Wirkung haben und Privat- und Geschäftskunden gleichermaßen befähigen. Die Leistung von Frau Wattez-Richard steht in direktem Zusammenhang mit dem Auftrag der Geneva Association, den Beitrag der Versicherung zu gesellschaftlicher Widerstandsfähigkeit und Wohlstand hervorzuheben".Garance Wattez-Richard kommentierte: "Der Geneva Association Women in Insurance Award ist eine wertvolle Anerkennung für die Arbeit, die mein Team und ich geleistet haben, um die Grenzen der Versicherungsmöglichkeiten zu erweitern und den Schutz für mehr Teile der Weltbevölkerung relevant und zugänglich zu machen. Diese Arbeit wird leider nur noch mehr nötig sein, da die COVID-19-Krise alle Länder - Schwellen- und Industrieländer - extrem hart trifft".Frau Wattez-Richard hatte das Unternehmen AXA Emerging Customers 2016 gegründet. Inzwischen vertreibt sie Versicherungen an 18 Millionen Kunden in Asien, Afrika und Lateinamerika, indem sie mit über 50 Partner aus dem öffentlichen und privaten Sektor in 10 Ländern zusammenarbeitet. Zu den Erfolgen von AXA gehören der Schutz von 500.000 Unternehmern in Ägypten, von denen 75% Frauen sind, und die Partnerschaft mit der Airtel Payment Bank in Indien zum Schutz von 3 Millionen Kunden.Das Auswahlkomitee für den Geneva Association Women in Insurance Award 2020 setzte sich zusammen aus Brian Duperreault, CEO von AIG, Dame Inga Beale, ehemalige CEO von Lloyd's of London, und Lucie Martel, Human Resources Director von Intact Financial.Das Nominierungsverfahren für 2021 wird im November 2020 eröffnet, die Bewerbungen sind im Februar 2021 fällig.