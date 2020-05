Die Wiener Börse hat am Donnerstag im Frühhandel klar schwächer tendiert. Der heimische Leitindex ATX fiel bis 9.45 Uhr um 1,03 Prozent auf 2.142,80 Einheiten und steht damit bereits vor seinem 4. Verlusttag in Folge. Auch an den europäischen Leitbörsen hält die klar negative Stimmung weiter an. Im Wien dominiert die auf Hochtouren laufende Berichtssaison das Geschehen. Aktuelle Geschäftszahlen präsentierten ...

